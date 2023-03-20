SWIFT отключают изнутри

ЦБ принял решение отключить SWIFT от переводов внутри России, решение начнет действовать с октября. По словам участников рынка, после отключения от системы передачи финансовой информации крупнейших российских банков, на которые приходилось около 80% внутренних переводов, ее роль заметно снизилась. Эксперты считают, что такой шаг ЦБ позволит нивелировать возможное отключение новых российских банков со стороны SWIFT. Но в ряде случае тарифы SWIFT были более выгодными, а банкам теперь придется перенастраивать системы передачи информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chris Helgren / Reuters Фото: Chris Helgren / Reuters

Банк России сообщил о решении совета директоров регулятора запретить с 1 октября использование иностранных сервисов передачи финансовых сообщений (самым популярным из них остается европейский SWIFT). Такую информацию необходимо будет «передавать через собственные банковские системы или сервисы сторонних российских компаний, а также Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России».

Как пояснили “Ъ” в ЦБ, ряд банков все еще используют для внутрироссийских операций SWIFT, срок 1 октября установлен, чтобы дать тем, которые не внедрили альтернативные каналы обмена, возможность «провести настройку внутренних процессов для бесшовного перехода на новые правила». В ЦБ считают, что СПФС «отвечает потенциальному увеличению нагрузки» — за 2022 год трафик вырос втрое, «увеличивается и количество пользователей, в том числе иностранных». По состоянию на середину февраля в СПФС было 469 участников, в том числе 115 нерезидентов.

Как считает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, логика отключения банков от SWIFT состоит в том, чтобы «на Западе не видели, как внутри страны переводятся деньги» — это может натолкнуть иностранных регуляторов «на новые идеи по части санкций».

«К тому же все системно значимые банки уже под санкциями, от SWIFT отключены, а на них приходится 80% переводов. Не имеет смысла ждать, пока внутренний трафик отключат снаружи и неожиданно»,— полагает он.

В ассоциации РОССВИФТ признают, что в условиях отключения основных российских расчетных банков от SWIFT его роль в проведении платежей внутри страны резко снизилась. «По итогам 2022 года количество сообщений, переданных российскими пользователями SWIFT внутри страны, сократилось более чем на две трети, что вполне объяснимо в условиях отключения от сети основных расчетных банков — Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, МКБ и других»,— пояснил исполнительный директор ассоциации Роман Чернов. По данным РОССВИФТ, сейчас от SWIFT отключено почти 20 российских кредитных организаций.

Однако, по словам господина Чернова, банки продолжают пользоваться системой, поскольку она широко применялась для осуществления платежей и расчетов внутри страны и автоматизированные банковские системы традиционно ориентированы на SWIFT. «Это удобная, привычная и дешевая система передачи сообщений, но ее замена на СПФС или частные решения не представляет особой сложности»,— считает глава совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

Участники рынка отмечают, что до того, как в прошлом году российские банки начали отключать от SWIFT, на сообщения по России приходилось 70–80% всего трафика.

При этом глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров утверждает, что за счет тарифной политики уже к началу военных действий на Украине через СПФС проходило более половины внутристранового трафика по переводам.

Согласно данным на сайте РОССВИФТ, стоимость передачи одного сообщения по системе SWIFT внутри страны составляет €0,0516 (около 4,3 руб.). Банк России за одно сообщение через СПФС взимает 0,8–1 руб. Однако, отмечает член совета директоров Национального платежного совета Алма Обаева, SWIFT давал крупным банкам большие скидки на внутрироссийский трафик. По словам участников рынка, если SWIFT видел, что между двумя банками идет очень большой трафик, то скидки могли доходить до 100%, чтобы удержать клиентов от перехода на прямую передачу сообщений по межхостовым соединениям.

Максим Буйлов