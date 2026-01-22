В АТОР сообщили о блокировке карт при оплате туров по СБП

В январе российские банки начали блокировать платежи турагентам на личные карты, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). В ассоциации связали это с новым приказом Банка России ужесточить контроль за переводами между физлицами, которые могут стать частью мошеннических схем. Особое внимание регулятор уделяет переводам по СБП.

ЦБ РФ ужесточил контроль за переводами с 1 января. В пресс-службе АТОР сообщили, что из-за новых мер в зону риска блокировки попадают турагенты-фрилансеры и индивидуальные предприниматели, которые принимают оплату от клиентов на свои личные карты или счета. Под подозрение могут попасть туристы, которые переводят крупные суммы на карту частного агента. Банк может также посчитать подозрительным перевод клиента между своими счетами перед оплатой путевки.

Согласно опросу АТОР среди турагентов и туристов, суммы блокируемых переводов варьируются от 20-50 тыс. до 300 и более тыс. руб. Особенно часто подозрительными признают переводы пожилых клиентов. Ограничения можно снять, обратившись в банк по телефону — сотрудник подробно расспросит клиента о целях перевода. В некоторых случаях необходимо приехать в отделение банка.

За первые недели 2026 года количество временных блокировок карт и счетов физлиц для борьбы с мошенниками составило 2–3 млн, узнал «Ъ». До этого в месяц блокировалось в среднем около 330 тыс. переводов.

