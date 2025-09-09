С 2022 года к SWIFT подключились 25 новых пользователей из России

С февраля 2022 года к международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT подключились 25 новых российских пользователей. Об этом на ПЛАС—Форуме «Платежный бизнес и денежное обращение» заявил вице-президент по операционной деятельности и IT ФГ БКС Сергей Путятинский. По его данным, по состоянию на конец августа к SWIFT была подключена 201 организация. При этом с февраля 2022 года в связи с введенными санкциями были отключены от системы 62 организации. Всего же за этот период от SWIFT отключились 93 организации.

На фоне роста в последние годы мирового трафика через SWIFT российский трафик заметно снизился. Существенное падение было зафиксировано в 2022-м (на 55,5%, до 70 млн сообщений) и 2023 году (на 65,7%, до 24 млн сообщений). В последующие годы снижение замедлилось — по итогам 2024 года трафик снизился на 25,3%, до 18 млн сообщений, за первое полугодие 2025 года снижение составило всего 6,6%, до 8 млн сообщений.

Отдел финансов