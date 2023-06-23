Куда деньги уходят

Трансформация российского рынка денежных переводов, начавшаяся прошлой весной, приняла, по мнению экспертов, более или менее стабильные очертания. Крупные банки активно развивают переводы в дружественные страны, постепенно увеличивая их охват и валюты, доступные для перевода. В недружественные страны без серьезных проблем деньги идут через системы денежных переводов и некрупные банки, не попавшие под санкции. Впрочем, по мнению участников рынка, все может опять кардинально измениться, если FATF включит Россию в черный список.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Новые русла денежных потоков

Заявления банков или просто появление информации об ужесточении и послаблениях банковских переводов за рубеж вызывает живой отклик у многих российских граждан. Особенно с учетом того, что почти четыре десятка банков, в том числе крупнейших, попали за последние полтора года под те или иные жесткие санкции США и стран Европы.

Поэтому объявление Райффайзенбанка об ограничении с 3 июля платежей в евро в адрес банков РФ и 12 стран ближнего зарубежья и Ближнего Востока, так же как ранее введенная комиссия в 50% на долларовые переводы, вызвало негативную реакцию. И мало кого беспокоит, что банк это делает не по собственной прихоти, а «в связи с вводимыми на стороне банков-корреспондентов ограничениями». Новости о том, что ряд банков запустили переводы для физлиц в Индию — в Сбербанке в рублях, в Тинькофф-банке в рупиях — были восприняты позитивно даже с учетом всех возможных ограничений.

Эксперты отмечают, что в условиях, когда еще в прошлом году из страны ушли международные системы денежных переводов WesternUnion и MoneyGram, а также платежные системы Visa и Mastercard, Райффайзенбанк, имеющий в акционерах австрийский Raiffeisen Bank International, оставался одним из крупных российских игроков, который осуществлял переводы долларов и евро по всему миру. Теперь для простых граждан этот канал как отправки, так и получения твердой валюты фактически закрыт, как минимум для небольших сумм.

За последние полтора года российский рынок трансграничных переводов серьезно изменился. Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) Роман Прохоров поясняет, что до 2022 года по направлениям у граждан России это в основном были страны Европы и США, немного Азия, у трудовых мигрантов переводы шли в страны ближнего зарубежья. Так, по данным ЦБ, в 2007–2021 годах на страны дальнего зарубежья приходилось 60–72% всех трансграничных переводов граждан. При этом в 2021 году на Турцию пришлось 2,5% переводов, на Грузию — 1,4%, а Китай даже не попал в двадцатку крупнейших (хотя минимальный порог был 0,3%).

В таких условиях, по данным ЦБ, в 2021 году в трансграничных переводах из России 42% занимал доллар США, а 27% — евро. На прочие валюты приходилось лишь 8% (остальная часть переводов выполнялась в рублях). Как отмечает господин Прохоров, основными назначениями переводов физлиц из России были: обучение, лечение, покупка активов.

После начала военных действий на Украине, ограничения быстро ввели обе стороны – и Запад, и сама Россия. Но уже с 1 июля 2022 года ЦБ РФ поднял максимальную планку переводов в месяц до $1 млн (переводы на свои счета и счета ближайших родственников). Даже для состоятельных граждан такие суммы нельзя считать незначительными. Так что ограничения как по исходящим из РФ, так и по входящим в РФ переводам с тех пор по большей части формируются в зарубежных юрисдикциях.

«В 2022 году переводы в ЕС и США сначала значимо выросли, а затем упали, но выросли переводы в Азию — к переводам мигрантов в ближнее зарубежье добавились денежные потоки временно передислоцировавшихся российских граждан»,— говорит Роман Прохоров. Как пояснил “Ъ” источник на платежном рынке, в прошлом году во время ажиотажа граждане переводили средства уехавшим заграницу родственникам и знакомым любым способом, который им подворачивался.

Сейчас ситуация нормализовалась и в страны ближнего зарубежья средства через системы денежных переводов без открытия счета, как «Золотая корона», «Юнистрим» или «Контакт», опять в основном переводят мигранты. Россияне, объяснил собеседник “Ъ”, в основном переводят деньги через банки — со счета на счет, а также по номеру карты или по номеру телефона. «Исключение — страны Европы, там есть переводы без открытия счета, так как туда ограничена возможность переводов через банки»,— отметил он. При этом, по словам источника “Ъ”, серьезных ограничений на переводы без открытия счета нет.

Например, в Казахстан с марта прошлого года было переведено около $1 млрд. Пик переводов из России пришелся на июнь и июль 2022 года — $150 млн и $110 млн соответственно. Переводы из Казахстана были в 3–3,5 раза меньше. Но в этом году ситуация обратная. Во-первых, наблюдается общее снижение потока денег в Казахстан через системы денежных переводов (в марте $27 млн, в апреле $23 млн). Во-вторых, поток средств из Казахстана был выше — $44 млн в марте и $47 млн в апреле.

Переводы из России в Киргизию через системы денежных переводов с прошлой весны составили около $3 млрд и в рекордном июне 2022 года превышали $300 млн. В этом году объем переводов в Киргизию ни разу не поднимался до $200 млн и лишь один раз — в марте — оказался немного выше $150 млн.

Переводы в Армению во втором полугодии 2022 года устойчиво превышали $400 млн ежемесячно, а в этом году в марте—апреле были лишь немногим больше $300 млн. В Грузию с марта прошлого года из России было перечислено около $3 млрд. Но и здесь все рекорды остались в прошлом году — в мае и ноябре более $300 млн, в этом году цифры заметно ниже — $160 млн в апреле и $155 млн в мае.

Особенности национального перевода

На этом фоне выросли переводы российских банков в дружественные страны в рублях и национальных валютах, что особенно заметно на примере ВТБ. За первый квартал в «мягких» валютах через банк прошло 34 тыс. переводов на сумму 11,6 млрд руб. Это в 1,4 раза выше, чем до санкционных времен. К середине июня количество переводов достигло 85 тыс. шт., а их объем составил 17,8 млрд руб.

В банке отметили, что более 80% всех переводов приходится на страны бывшего СССР, а наиболее востребованными валютами для клиентов стали белорусский рубль (45% от общего объема дружественных валют), казахский тенге (37%) и китайский юань (13%). Всего клиентам банка доступны переводы в 11 стран, до конца года планируется увеличить их количество до 25. В конце прошлого года ВТБ запустил переводы в Иран, а до конца этого года планирует подключить Индию и Турцию.

«В этом году у клиентов появится возможность проведения трансграничных переводов непосредственно со своих рублевых счетов, что избавит от необходимости открывать валютный счет»,— пояснил начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов. В ВТБ ожидают, что его клиенты в этом году совершат около 250 тыс. переводов за рубеж, что многократно превосходит результат не только 2022 года, но и досанкционного периода.

В Альфа-банке видят большой спрос на переводы в юанях, рупиях и валютах стран ближнего зарубежья. «Безусловным лидером по спросу и расчетам является Китай, после него идет Турция — на платежи в эту страну мы видим продолжающийся спрос»,— рассказала руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-банка Ирина Пономарева. В Сбербанке осуществляют переводы в 11 стран. При этом, как отметили в банке, в 10 странах ближнего зарубежья у клиентов востребованы рублевые переводы.

В МТС-банке в первом квартале по сравнению с первым кварталом прошлого года объем трансграничных переводов вырос в 4,8 раза. Причем объем переводов в Китай в 2022 году вырос в 3,7 раза, в Турцию — в 5 раз. «Банк реализовал мгновенные переводы на банковские?карты стран СНГ: национальные карты HUMO, Uzcard Узбекистана, "Корти милли" Таджикистана, "Элкарт" Кыргызстана, все карты Армении, Казахстана и Азербайджана»,— рассказал руководитель команды развития партнерской сети и интеграционных подключений МТС-банка Михаил Шаракин. Также, по его словам, активно развиваются сервисы переводов по номеру телефона в банки СНГ (Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Армения), а также Китая и Турции.

По словам Михаила Шаракина, адресные переводы по номеру телефона или банковской карты получателя быстро замещают применявшиеся ранее формы отправки денежных средств, в том числе традиционные переводы без открытия счета. «Доля адресных переводов в МТС-банке в 2023 году составляет более 85% от общего объема переводов»,— сообщил он.

Никакой загадки

Наладить переводы на самом деле не так уж сложно. Сопредседатель комитета по платежным системам Ассоциации банков России Алексей Маслов подчеркивает: «У многих могло сложиться ошибочное впечатление, что SWIFT вообще ушел из России, между тем сегодня им пользуются 229 российских банков. Многие небольшие банки, не находящиеся под санкциями, этим пользуются, предлагая валютные переводы за границу».

Да и в том, что находящиеся под санкциями банки расширяют географию переводов, по его словам, нет никакой загадки. «Российский и иностранный банки открывают друг у друга корсчета и договариваются о передаче сообщений между собой по каналу связи типа банк-клиент, и SWIFT им уже не нужен»,— поясняет Алексей Маслов.

Для переводов в юанях, уточняет эксперт, россиянам доступна китайская система денежных переводов MoneyExpress. Например, владелец карты UnionPay в России может сделать перевод через MoneyExpress на карту UnionPay, выпущенную банками Китая, Вьетнама, ОАЭ, а также стран СНГ — Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Однако, как объяснил источник “Ъ”, сейчас системы денежных переводов опасаются, что FATF внесет их в черный список, тогда с высокой долей вероятности нынешняя конфигурация рынка переводов без открытия счета перестанет существовать. «Все, будут выстраиваться новые схемы, как Иран, например,— они, находясь в самых жестких санкциях, находили возможность переводить деньги, вот и у нас будет формироваться совершенно новый рынок»,— пояснил собеседник “Ъ”.

Эксперты обращают внимание, что уже стали выстраиваться схемы перевода денег в недружественные страны, использующие конвертацию в криптовалюты. Как поясняет Алексей Маслов, «гражданин, которому надо перевести €200 своему родственнику, например, во Францию, обращается к условному Ивану Иванову, о котором он знает, что тот занимается такими переводами, дает ему деньги, тот покупает на них криптовалюту на свой кошелек, переводит его уже своему знакомому на криптокошелек во Франции, тот в свою очередь переводит их в евро, кладет на свой счет и отправляет конечному получателю». Отправителю, по словам Алексея Маслова, весь этот механизм знать необязательно, просто надо быть согласным заплатить комиссию обоим владельцам криптокошельков и уверенным, что «Иван Иванов» его не обманет.

Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов также считает, что криптовалюта дает новые возможности: «Она, по сути дела, обеспечивает универсальную трансграничную передачу ликвидности — в любой стране, если у вас есть полученный биткойн или стейблкойн (USDT, например), вы можете легально, полулегально или нелегально обменять его на нал и во многих случаях на безнал». Однако, по его мнению, это «сложно, рискованно, для большинства малопонятно и дорого».

Как отмечает Виктор Достов, в современных платежах часто переплетаются карточные схемы и системы быстрых платежей, что позволяет строить более разнообразные и удобные продукты: «Проще говоря, если в стране отправителя и получателя есть мощные системы быстрых платежей, то, построив между ними мостик, вы получаете доступ перевода во все банки сразу».

Именно в развитии систем быстрых платежей в разных странах, а впоследствии интеграции между ними многие эксперты видят будущее трансграничных платежей. А достаточно отдаленных горизонтах трансграничные переводы могут перейти на цифровую валюту центральных банков. По крайней мере глава Банка России Эльвира Набиуллина такую возможность допускает: «В перспективе, конечно, возможно обсуждение вопроса с разными странами по проведению расчетов в цифровом виде на двусторонней основе».

Максим Буйлов, Ксения Дементьева