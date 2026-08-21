ЦБ намерен ввести возможность оплаты цифровыми рублями без интернета

Банк России (ЦБ) планирует предоставить россиянам возможность совершать платежи цифровыми рублями даже при отсутствии интернет-соединения. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина в интервью «РИА Новости».

По словам госпожи Бакиной, эта функция важна как для граждан, так и для бизнеса. Однако ее внедрение запланировано на следующих этапах развития цифрового рубля. Сейчас ЦБ изучает технологический потенциал российских компаний и анализирует зарубежный опыт. К осени исследования должны быть завершены, после чего регулятор выберет оптимальное для цифрового рубля технологическое решение и начнет тестирование.

С 1 сентября россияне смогут открыть кошелек цифрового рубля в приложениях системно значимых банков. Такой статус получили 12 кредитных организаций. Операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. При этом для переводов с безналичного счета на кошелек с цифровыми рублями будет установлен лимит в 300 тыс. руб. в месяц.