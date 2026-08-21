ЦБ намерен ввести возможность оплаты цифровыми рублями без интернета
Банк России (ЦБ) планирует предоставить россиянам возможность совершать платежи цифровыми рублями даже при отсутствии интернет-соединения. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина в интервью «РИА Новости».
По словам госпожи Бакиной, эта функция важна как для граждан, так и для бизнеса. Однако ее внедрение запланировано на следующих этапах развития цифрового рубля. Сейчас ЦБ изучает технологический потенциал российских компаний и анализирует зарубежный опыт. К осени исследования должны быть завершены, после чего регулятор выберет оптимальное для цифрового рубля технологическое решение и начнет тестирование.
С 1 сентября россияне смогут открыть кошелек цифрового рубля в приложениях системно значимых банков. Такой статус получили 12 кредитных организаций. Операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. При этом для переводов с безналичного счета на кошелек с цифровыми рублями будет установлен лимит в 300 тыс. руб. в месяц.
В 2026 году ожидается массовое внедрение цифровых рублей: крупные банки должны обеспечить возможность отправлять и принимать платежи, а торговые предприятия — принимать их с 1 сентября 2026 года. Счета в цифровых рублях открываются только в Банке России, при этом коммерческие банки выступают посредниками, передавая распоряжения граждан и компаний Центробанку.
Проект цифрового рубля был запущен Банком России в пилотном режиме в августе 2023 года, хотя изначально его массовое внедрение планировалось на июль 2025 года. Тем не менее, уже 17 сентября 2025 года Казначейство России выплатило первую зарплату в цифровых рублях госслужащему, а с 2026 года цифровой рубль планируется использовать для всех федеральных расходов.
Одним из ключевых преимуществ цифрового рубля является возможность его использования офлайн, то есть без интернета, однако этот вариант еще не тестировался участниками пилотного проекта.