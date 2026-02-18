МВД России предложило ограничить выдачу наличных и денежные переводы

МВД России предложило ограничить выдачу наличных через кассы магазинов и переводы через NFC-технологии. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Андрей Храпов на форуме «Кибербезопасность в финансах». По его словам, такие ограничения помогут бороться с мошенниками.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Замглавы МВД России Андрей Храпов

Замглавы МВД объяснил, что услуги дропперов постепенно уходят. Теперь жертвы мошенников снимают деньги самостоятельно и передают их курьеру или переводят деньги с помощью NFC на дропперскую карту. При этом в России нет ограничений по выдаваемой сумме или периода охлаждения для снятия денег.

«Мы озвучили норму такую, что и для выдачи денег с касс возможен какой-то период охлаждения, рассмотреть эту возможность. Или же при переводе денег через NFC-технологии, может быть, ограничить до 50 тыс. руб. в день», — сказал господин Храпов (цитата по «РИА Новости»).

В 2025 году количество киберпреступлений снизилось на 12% — до 663 тыс., сообщил Андрей Храпов. Число краж сократилось на 23,8% — до 80 тыс., случаев мошенничества — на 9%, до 344 тыс.