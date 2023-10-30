Финансы сообщаются

Система передачи финансовых сообщений (СПФС), которую ЦБ предложил как альтернативу западной SWIFT еще в 2014 году, уже может составить серьезную конкуренцию последней. Трафик сообщений о финансовых трансакциях через СПФС в начале 2023 года вырос в несколько раз по сравнению с предыдущим годом. Число стран, сотрудничающих с системой, достигло 15, а игроков — 550. Причем востребована СПФС как внутри РФ для валютных переводов между санкционными банками, так и при расчетах с партнерами из дружественных стран. Развитие сдерживают санкционные риски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Пользователями СПФС на конец сентября являются около 550 организаций, в том числе 150 нерезидентов из более чем 15 стран, отмечается в проекте документа об основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2024–2026 годы ЦБ. Трафик в СПФС в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос в четыре раза, превысив 40 млн сообщений.

Банк России запустил СПФС в 2014 году как систему, которая может передавать данные в формате SWIFT, однако не зависит от ее каналов. Первоначально она была предназначена только для внутрироссийских пользователей, но к февралю 2022 года к ней подключились кредитные организации из Белоруссии, Армении, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Кубы и др.

В ЦБ не раскрывают другие страны, банки которых подключились к системе, по словам собеседников “Ъ” на банковском рынке, в их числе игроки из Китая, Индии, арабских стран

Впрочем, СПФС не единственная альтернатива SWIFT. «Можно выделить также SURCE, на которую перешли иранские банки, по этой системе можно взаимодействовать с такими странами, как Боливия, Куба, Венесуэла, Эквадор,— говорит президент инвестплатформы "Инвойскафе" Геннадий Фофанов.— У Китая есть система CIPS, осуществляющая клиринговые и расчетные услуги с прицелом на юань».

По словам cсобеседников “Ъ” из числа банкиров, во внутренних трансакциях СПФС используется банками РФ преимущественно для валютных расчетов, для рублевых удобнее расчетная система ЦБ. Впрочем, ограничений или рекомендаций использовать ее тут нет, так сложилась практика, отмечают собеседники “Ъ”.

Ольга Скоробогатова,, первый зампред ЦБ, на ПМЭФ 16 июня: «Для бизнеса прежде всего важно — это система расчетов. И здесь мы поддерживаем абсолютно все платформы и все решения, которые могут быть».

Эксперты и участники рынка сходятся во мнении, что эпохе тотального доминирования SWIFT может прийти конец.

И СПФС уже догоняет западного конкурента по числу подключенных пользователей и трафику в РФ. Так, согласно данным годового отчета Российской национальной ассоциации SWIFT (Россвифт), на 1 января 2021 года в РФ к SWIFT был подключен 291 пользователь — ведущие кредитные и финансовые учреждения и корпорации. По итогам 2020 года глобальный трафик SWIFT (сообщения FIN) составил более 9 млрд сообщений, а количество сообщений, отправленных российскими пользователями, 143 млн.

По словам президента АБР Алексея Войлукова, по дружественным странам все будет зависеть от политической воли регуляторов данных стран и переговорных действий нашего регулятора. «На мой взгляд, на внутреннем рынке СПФС должна заменить SWIFT полностью,— говорит глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.— Для международных расчетов использование СПФС — вопрос политический: если страны готовы, корреспондентские счета открыты, почему бы и нет».

Впрочем, собеседники “Ъ” из числа крупных банкиров обращают внимание на то, что иногда, даже если есть корсчета между банками—участниками расчетов и подключение к СПФС, такие расчеты проходят с трудом. «Перестраховывается комплекс зарубежных партнеров, все-таки риски вторичных санкций никто не отменял,— поясняет один из них.— Поэтому в основном через СПФС передаются сообщения о расчетах в дружественных валютах, есть те, кто рискует рассчитываться через СПФС в долларах и евро, но их немного».

Тем не менее динамика подключений нерезидентов к СПФС в целом положительная, можно констатировать, что данная система показала жизнеспособность и имеет дальнейший потенциал к росту, резюмирует Геннадий Фофанов. «Учитывая, что практически все ключевые российские банки, участвующие в международных трансграничных операциях, оказались вне общепризнанной международной системы, наличие СПФС является определенным стимулом для развития торговых отношений в дружественных юрисдикциях,— продолжает он.— Полагаю, что в текущем году адаптация и применение СПФС идут более уверенными темпами».

Ксения Дементьева, Максим Буйлов