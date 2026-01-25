С сентября банки в России будут обязаны использовать единый QR-код при переводах

С 1 сентября российские банки будут обязаны использовать универсальный QR-код при любых денежных переводах. Информация об этом содержится в письме первого зампреда Центробанка Дмитрия Тулина в ответ на обращение зампреда комитета Госдумы по экономполитике Михаила Делягина, сообщает ТАСС.

«В целях развития конкуренции, удобства граждан и бизнеса, а также обеспечения равноудаленности инфраструктуры принят федеральный закон об универсальном платежном коде»,— указано в письме. Мера призвана создать условия для снижения объемов платежей по банковским картам и выравнивания транзакционных издержек торгово-сервисных предприятий (ТСП).

С сентября ТСП будут предлагать оплатить покупки только с помощью единого универсального QR-кода, работающего на равноудаленной инфраструктуре. На данный момент на кассах можно встретить как универсальный QR-код, так и банковские QR-коды.