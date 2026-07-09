Системный перекос

У крупных российских банков обнаружился существенный перекос в эквайринге при выполнении операций по системе быстрых платежей (СБП). Большая часть клиентов-юрлиц относится к категориям, которые платят максимальную комиссию, однако по объему операций больше половины приходится на категории с более низкой комиссией. По данным «Ъ» сейчас обсуждается идея всех клиентов перевести на пониженную комиссию, как для увеличения общего оборота по СБП, так и для нивелирования манипуляций с МСС-кодами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно данным Совкомбанка, доля организаций, которые при использовании СБП платят комиссию 0,7%, составляет 48%, тогда как на организации, уплачивающие комиссию 0,4%, приходится 33%. При этом по объему операций через СПБ ситуация обратная — 33% (0,7%) и 66% (0,4%). Кроме того, еще 19% клиентов относятся к категориям, которые платят комиссии 0% и 0,2%, но на них приходится 1% оборота. Как пояснила управляющий директор по работе с малым бизнесом Совкомбанка Алена Аверочкина, «крупные ритейлеры и торговые сети часто имеют более низкие ставки, но вносят основной вклад в оборот, тогда как мелкие и средние ТСП с высокой комиссией многочисленны, но обороты у них ниже».

Согласно данным другой системно значимой кредитной организации (СЗКО), 75% торгово-сервисных предприятий (ТСП) относится к категории с комиссией 0,7%, а остальные 25% — с комиссией 0,4%. Однако 78% оборота приходится на компании с комиссией 0,4% и только 22% — на ТСП с комиссией 0,7%. В менее крупном «Уралсибе» пропорции между категориями 0,4 и 0,7% примерно равны.

При оплате через СБП товаров и услуг существует четыре категории тарифов. С комиссией 0% оплачиваются государственные платежи — штрафы, налоги, судебные издержки и т. д., с комиссией 0,2% — жилищно-коммунальные услуги. Категория с комиссией 0,4% включает в себя фастфуд, транспорт, различные магазины, страховки и т. п. Комиссию 0,7% платят компании, не включенные в первые три категории, например, рестораны. По данным ЦБ, в 2025 году граждане через СБП оплатили товары на сумму 8,9 трлн руб. Тем самым комиссионные доходы банков можно оценить в 40–45 млрд руб.

Складывающаяся диспропорция заставляет банкиров предлагать варианты активизации расчетов по СБП. В частности, в одной СЗКО предлагают все ТСП перевести с тарифа 0,7% на 0,4%. Это будет способствовать перераспределению платежного потока в пользу СБП C2B, с ожидаемым рост оборотов на 40%, указано в ее презентации (с ней ознакомился “Ъ”). Кроме того, там отмечено, что исчезнет мискодинг (подмена МСС-кода предприятия для уплаты меньшей комиссии), так как «исчезает экономическая мотивация использовать "удобный" код ради пониженной ставки». Это важный аспект, так как на конференции НСПК отмечалось, что при оплате через СБП 32% подмены MCC-кодов приходится на фастфуд и еще 18% на продуктовые магазины (см. “Ъ” от 15 июня).

Впрочем, не все банки выступают за столь радикальные изменения. Как считает Алена Аверочкина, перевод всех клиентов с комиссии 0,7% на комиссию 0,4% «технически возможен, но логичнее сохранять дифференцированный подход, ориентированный на объем и категорию ТСП». Начальник управления развития и поддержки эквайринга «Уралсиба» Олег Скиба более категоричен, считая, что перевести все ТСП на единый тариф невозможно.

С 1 января 2027 года начнут действовать тарифы по использованию цифрового рубля с комиссией 0,2% для оплаты услуг ЖКХ и 0,3% для оплаты остальных платежей физлиц в пользу юрлиц. Однако эксперты обращают внимание, что введение новой формы рубля планируется в довольно мягком режиме. «Значительных объемов операций на первом этапе ожидать не стоит, соответственно, пока нет смысла и корректировать комиссии по СБП в связи с запуском новой формы рубля»,— считает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Как отмечает независимый эксперт Максим Митусов, ставка 0,3% по цифровому не будет «киллер фичей», которая сподвигнет всех торговцев активно продвигать потребителя к оплате именно цифровыми рублями. «Экономически дизайн любой платежной системы, что карт, что СБП, что цифрового рубля, это многофакторная модель, слишком много элементов и взаимных влияний»,— поясняет он.

В ЦБ не ответили на запрос “Ъ” по возможному снижению размера комиссионных при использовании СБП.

Максим Буйлов