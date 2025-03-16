Ininal перешла в недоступный режим

У россиян перестали работать турецкие карты Ininal. Пользователи жалуются, что платежи больше не проходят ни в интернете, ни в магазинах. Кроме того, счета нельзя пополнить переводом с карт российских банков и через «Золотую корону». Платежная система Ininal популярна у граждан РФ для оплаты подписок на зарубежные стриминговые и облачные сервисы, а также покупок в PlayStation Store. Карта была бесплатной и оформлялась онлайн при наличии загранпаспорта и российского номера телефона без необходимости посещения Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сбой в работе платежной системы отмечают не только граждане РФ, рассказал журналист из Стамбула Абдуррахман Камбуроглу: «Россияне могут открывать счета в обычных турецких банках, если они имеют здесь ВНЖ. Вы предоставляете свой адрес и имеете право открыть счет. Но там есть ограничения именно для граждан РФ: они не могут осуществлять переводы по SWIFT, то есть не могут переводить валюту. Касательно именно этой системы проблема в том, что она, скорее всего, выдавала карточки и являлась платформой, которая стала мостом для оплаты на каких-то сайтах. Там были более легкие пути для регистрации и пользования. И эта платформа решала вопрос не только для россиян, но и для граждан Турции, которые увлекались букмекерством, переводили средства на иностранные сайты».

Вывести деньги со счетов Ininal сейчас невозможно. Среди причин заморозки средств турецкие СМИ называют недавний арест основателя компании Эркана Корка. Предпринимателя подозревают в отмывании средств и организации нелегального букмекерства. Возврат средств для клиентов сервиса затянется надолго, если платежная система фигурирует в рамках уголовного дела, считает адвокат, председатель президиума московской коллегии адвокатов «Аронов и Партнеры» Александр Аронов:

«Это очень тяжелый случай. В ближайшей перспективе возвратить денежные средства, если они заблокированы в результате возбуждения уголовного дела, не представляется возможным.

Чтобы разбираться с этим вопросом, необходимо нанимать юристов из соответствующей юрисдикции. Это дорого, и, наверное, стоит это делать коллективно. То есть надо объединить всех потенциальных пострадавших для того, чтобы каким-то понятными подходом и средствами их защищать. Но в целом, мне кажется, что это маловероятно. Платежные системы, как правило, не страхуются. Поэтому говорить о том, что эти денежные средства возместят, наверное, преждевременно».

Регистрация новых аккаунтов в платежном сервисе Ininal приостановлена. Компания объясняет это работами по повышению безопасности и эффективности, сообщают СМИ.

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Юлия Савина