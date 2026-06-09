Ozon Банк протестировал перевод денег без доступа к интернету

Ozon Банк в тестовом режиме запустил переводы денег в любой российский банк при отсутствии подключения к интернету. Функция доступна идентифицированным клиентам в последней версии приложения банка, сообщили в его пресс-службе.

Перевести можно до 10 тыс. руб. за раз, комиссия не взимается. При использовании приложения банка без интернета, но с мобильной связью можно будет увидеть баланс основного счета, который был доступен на момент последнего посещения приложения с интернетом. Перевод по СБП надо подтвердить с помощью отправки СМС на специальный номер телефона. Банк формирует текст СМС автоматически, а клиент подтверждает отправку сообщения, передает ТАСС.

В мае Центробанк опубликовал проект указания, согласно которому россияне смогут вносить наличные через банкоматы любых финансовых организаций. Пополнение счета будет работать через СБП. Регулятор предложил установить лимиты на такие операции: не больше 25 тыс. руб. за одно пополнение, не более 50 тыс. руб. в сутки и не более 200 тыс. руб. в месяц. Действовать новые правила начнут с 1 октября.