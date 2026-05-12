ЦБ поддержал увеличение лимита переводов по СБП для бизнеса до 30 млн рублей
Банк России (ЦБ) поддержал повышение максимальной суммы перевода для бизнеса через систему быстрых платежей (СБП) до 30 млн руб. Такое решение принято с учетом потребностей компаний и стало результатом диалога с участниками рынка, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.
Сейчас лимит по одной операции для бизнеса составляет 1 млн руб. Из-за этого компаниям приходится разбивать крупные платежи на несколько транзакций, что усложняет и замедляет расчеты. Повышение лимита до 30 млн руб. позволит упростить операции, повысить удобство использования СБП для среднего и крупного бизнеса, а также снизить операционные издержки.
В пресс-службе ЦБ уточнили, что повышение лимита затронет не только платежи между бизнесами (B2B), но и платежи в бюджет. Внедрение нововведения требует технических доработок программного обеспечения и систем банков-участников СБП. Эти изменения планируют реализовать к 2027 году.
В ЦБ подчеркнули, что возможность увеличения лимита изначально была заложена в долгосрочную стратегию развития системы. Банки сами обращались к регулятору с предложениями повысить размеры лимитов, при этом особое внимание уделялось вопросам информационной безопасности.
Банк России запустил систему быстрых платежей в 2019 году. Первоначально механизм ориентировался на переводы между физическими лицами (C2C), а со временем стал расширяться на сегменты B2B и бюджетных платежей.