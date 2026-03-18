ВЦИОМ: каждый второй россиянин столкнулся с предложениями оплатить наличными

С начала 2026 года 51% россиян оказывались в ситуации, когда продавец предлагал оплатить товары или услуги наличными. Каждый третий сталкивался с такими просьбами неоднократно, показал телефонный опрос ВЦИОМа, проведенный в партнерстве с РБК 1 марта среди 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов.

Треть опрошенных, кого просили платить наличными, сообщили, что это сопровождалось предложением скидки или иных выгодных условий. Однако стимулирующие меры предпринимателей не всегда меняют поведение потребителей: чаще использовать наличные стал лишь каждый шестой (17%), а каждый седьмой (16%), наоборот, стал платить ими реже. Наибольшую лояльность к просьбам бизнеса проявили зумеры (каждый пятый), а чаще отказывались от наличных представители поколения «застоя» (27%).

В ВЦИОМе констатируют: ренессанс наличных часто связан с уходом в тень, «перемещая повседневные бытовые сделки в теневую плоскость». Аналитики также отмечают неравномерность выгод: издержки (время на снятие, упущенный кешбэк) несет покупатель, а экономию операционных расходов получает продавец. При этом объем наличных в обращении, по данным ЦБ на 1 марта, достиг 19,18 трлн руб., что на 8,4% выше год к году.

Чаще всего просят наличные в Северо-Кавказском федеральном округе (67%), а также в Москве и Петербурге (59%), что эксперты связывают с высокой концентрацией малого бизнеса. В розничной торговле с такими просьбами сталкивались около половины опрошенных, в сфере частных услуг (сантехники, репетиторы, бьюти-индустрия) — 15–21%. Наиболее прозрачны медицина, фитнес и детский досуг (5–8%).