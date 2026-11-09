Bank of Maldives прокомментировал блокировку связанных с Россией платежей
Крупнейший банк Мальдив Bank of Maldives (BML) заявил, что не обрабатывает платежи, связанные с Россией или ее гражданами, по требованию законодательства. Ранее российские туроператоры попросили Минэкономики и посольство РФ вмешаться в решение проблемы с проведением платежей россиян.
«Согласно нашей текущей политике, Россия входит в список стран с ограниченным доступом для осуществления денежных переводов,— заявили РБК в кредитной организации. Это значит, что любые трансакции, так или иначе связанные с Россией, банк не обрабатывает, объяснили в BML.
По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), у туроператоров возникли проблемы при оплате проживания на Мальдивах. Причем банк блокировал даже те операции, в которых платежи вносили зарубежные юридические лица. Организация полагает, что к связанным с Россией банк относит даже такие трансакции.