Bank of Maldives прокомментировал блокировку связанных с Россией платежей

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), у туроператоров возникли проблемы при оплате проживания на Мальдивах. Причем банк блокировал даже те операции, в которых платежи вносили зарубежные юридические лица. Организация полагает, что к связанным с Россией банк относит даже такие трансакции.