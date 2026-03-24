С ЦБ спишутся по переводам

Налоговая может начать строже проверять переводы граждан для борьбы с уходом от налогов и «серыми» доходами. Под подозрение рискуют попасть даже сборы на подарок коллеге. ФНС с помощью Центробанка собирается контролировать счета физлиц и выявлять тех, кто ведет незаконную предпринимательскую деятельность. Кому и как придется доказывать чистоту операций по карте?

Поставщиком информации о состоянии счетов россиян для налоговой будет ЦБ. Синхронизация работы ведомств призвана «обелить» экономику и вывести из тени, например, репетиторов, надомных бьюти-мастеров, сантехников и других работников сферы услуг, не оформивших ИП или самозанятость. Однако количество переводов между физлицами колоссально, поэтому проверять всех подряд система не сможет, считает управляющий партнер юридической компании «Правый берег» Радмила Радзивил:

«Очень важно, чтобы подзаконные акты и внутренние инструкции налогового органа содержали какие-то четкие фильтры, которые отсекали бы бытовые переводы от настоящей предпринимательской деятельности, реальной коммерции. Потому что тогда у нас презумпция добросовестности налогоплательщика превращается в фикцию».

В сложной ситуации могут оказаться, в частности, председатели родительских комитетов, получающие на свой счет регулярные переводы, и пожилые люди, которым помогают дети, или, наоборот, дети, которых содержат родители. Не исключено, что объясняться придется и приятелям, один из которых одолжил крупную сумму, а другой возвращает ее частями ежемесячно. Собирать на подарки коллегам и даже заказывать совместно еду в офис теперь захочет не каждый, уверена партнер юридической компании «Правый берег» Радмила Радзивил:

«Это просто глобальное расширение полномочий налогового органа. Скорее всего, в каких-то случаях придется предоставлять, например, документы о том, что есть родственные связи. А если, например, у молодых людей просто цветочно-букетная стадия, и молодой человек отправил деньги на подарок своей девушке? Им придется доказывать, что это любовь, а никакой не бизнес?»

Сейчас некоторые банкоматы предлагают возможность внести наличные на счет физлица по номеру телефона. Отправитель в этом случае остается в режиме инкогнито. Эту технологию могут вообще запретить, предполагает партнер Five Stones Consulting Екатерина Болдинова:

«Законодателю в такой ситуации проще сделать ровно одно — запретить. Скорее всего, так и произойдет с трансакциями, которые не позволяют идентифицировать либо плательщика, либо операцию. В противном случае нужно будет спрашивать с каждого или считать всё доходом и доначислять налоги всем подряд. Любой вариант в равной степени несправедлив.

Под каждую ситуацию обложиться документами российский налогоплательщик пока не может.

В немецкой культуре каждый год все физические лица сдают свою отчетность и, соответственно, собирают все чеки и живут в этом».

В прошлом году прирост наличных денег в обращении превысил показатель 2024 года в пять раз. Виной тому подготовка к налоговой реформе и ограничения в работе связи. На фоне расширения полномочий налоговой эксперты финансового рынка прогнозируют дальнейшее уменьшение доли безналичных платежей.

Юлия Савина