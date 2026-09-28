ЦБ разрешил пополнять счета через сторонние банкоматы по СБП

С 1 октября 2026 года российские банки получат возможность предоставлять клиентам услугу внесения наличных на счета в сторонних кредитных организациях через свои банкоматы. Соответствующее указание регулятора прошло регистрацию в Минюсте.

На данный момент пополнить счет наличными можно только через устройства своего банка или его партнеров. Нововведение позволит использовать инфраструктуру любого банка-участника Системы быстрых платежей (СБП).

Решение о запуске такой функции каждая кредитная организация будет принимать самостоятельно. При этом установлены лимиты на операции:

до 25 тыс. руб. — за одну транзакцию;

до 50 тыс. руб. — в сутки;

до 200 тыс. руб. — в месяц.

Контроль за соблюдением лимитов возьмет на себя операционный центр СБП. В документе уточняется, что механизм позволит переводить наличные, принятые через банкомат, на счет физлица в другом банке — участнике системы.