ЦБ разрешил пополнять счета через сторонние банкоматы по СБП
Россияне смогут пополнять счета в банке через сторонние банкоматы с 1 октября
С 1 октября 2026 года российские банки получат возможность предоставлять клиентам услугу внесения наличных на счета в сторонних кредитных организациях через свои банкоматы. Соответствующее указание регулятора прошло регистрацию в Минюсте.
На данный момент пополнить счет наличными можно только через устройства своего банка или его партнеров. Нововведение позволит использовать инфраструктуру любого банка-участника Системы быстрых платежей (СБП).
Решение о запуске такой функции каждая кредитная организация будет принимать самостоятельно. При этом установлены лимиты на операции:
- до 25 тыс. руб. — за одну транзакцию;
- до 50 тыс. руб. — в сутки;
- до 200 тыс. руб. — в месяц.
Контроль за соблюдением лимитов возьмет на себя операционный центр СБП. В документе уточняется, что механизм позволит переводить наличные, принятые через банкомат, на счет физлица в другом банке — участнике системы.
По конструкции это не перевод денег с одного счета на другой, а внесение наличных в банкомате одной кредитной организации с последующим зачислением на счет клиента в другой через СБП. Поэтому к операции не применяются бесплатные лимиты, установленные для переводов самому себе и другим людям; она оформляется именно как пополнение счета наличными.
Доступность услуги будет зависеть не только от наличия СБП, но и от решения конкретных банков подключить такой сценарий. Для клиента это означает необходимость пользоваться банкоматом организации — участника СБП и счетом в другой организации — участнике системы, тогда как сам регуляторный механизм, согласно проекту указания Банка России, рассчитан на прием наличных через банкоматы любых финансовых организаций.