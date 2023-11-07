Переводам подбирают второй ключ

Законопроект, которым предлагается обязать все системно значимые кредитные организации (СЗКО) осуществлять переводы клиентских средств только при подтверждении операции доверенным лицом клиента, внесен в Госдуму. Этот сервис предназначен для борьбы с социнженерией и был изначально рекомендован ЦБ для граждан с ограниченными возможностями. Предлагается распространить его на всех клиентов, но только в отношении переводов по реквизитам счета (без СБП, переводов по картам и т. п.), поэтому эксперты считают, что в нынешнем виде он вряд ли эффективно заработает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому все СЗКО должны обеспечить клиентам возможность выбрать доверенное лицо, которое будет подтверждать их переводы. Доверенное лицо должно быть клиентом той же организации, что и доверитель. Ему дается 12 часов на то, чтобы подтвердить или отклонить операцию, если он не ответит, операция считается неподтвержденной и отклоняется.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он разработан в целях предотвращения мошеннических действий путем использования механизма дополнительной верификации. «Согласно данным Банка России, за последние три года зафиксирован рост объема операций без согласия клиентов: в 2022 году злоумышленники похитили около 14 млрд руб., что на 4% выше уровня 2021 года»,— говорится в документе.

Правда, в законопроекте записано, что такая верификация не будет действовать в случае операций через систему быстрых платежей (СБП), с картами и электронными кошельками. То есть законопроект затронет только переводы по реквизитам счета. Как рассказал “Ъ” глава финансового комитета Думы Анатолий Аксаков, необходимо проработать механизмы, с помощью которых можно будет распространить этот механизм дополнительной верификации и на переводы через СБП и по картам. «Будем дорабатывать закон, чтобы перекрыть все лазейки»,— заявил он.

В пояснительной записке отмечается, что ЦБ еще в 2021 году были разработаны методические рекомендации по предотвращению финансовых потерь и снижению риска совершения мошеннических операций через доверенное лицо, но лишь для потребителей из числа лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения.

В Банке России “Ъ” сообщили, что пока человек совершает обычные повседневные операции, система никак себя не проявляет, если же у банка возникают подозрения, что человек переводит свои деньги под влиянием мошенника, система информирует об этом помощника. Там пояснили, что помощник может как подтвердить перевод или покупку, так и отклонить такую операцию, при необходимости связаться с подопечным и уточнить, с какой целью совершается перевод. При этом, отмечает регулятор, помощник не имеет доступа к деньгам своего подопечного и не может вместо него совершать перевод.

В Сбербанке “Ъ” сообщили, что сервис по проверке переводов близкого работает в банке с 2021 года. «С помощью сервиса можно проверять переводы клиентам "Сбера" по номерам телефона, счета, карты; клиенту другого банка — по номерам счета и телефона, кроме СБП»,— рассказали в банке, не уточнив, насколько этот сервис популярен у его клиентов.

Эксперты считают идею в целом достаточно полезной, хотя задержка на 12 часов делает ее сложно реализуемой в случае СБП и операций по карте, а именно на эти сервисы приходится основная масса переводов граждан. «То, что в законопроекте есть исключения, то это, скорее всего, сделано в рамках первого этапа реализации такого сервиса»,— считает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. В свою очередь, глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, отмечая, что затея с доверенным лицом в целом выглядит разумной, считает, что в данном виде она слишком узкая, чтобы сработать. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отмечает, что в нынешнем виде радикально этот закон проблему не решит, поскольку на операции, которые в нем планируется защитить с помощью доверенного лица, по статистике ЦБ приходится только 28% хищений.

Если говорить о распространении этого механизма на переводы по картам и через СБП, то здесь, по его словам, есть серьезный технический вопрос. «Переводы через СБП мгновенные, и их нельзя отложить на 12 часов, по картам фактически тоже, то есть такой перевод можно задержать только до того, как банк передаст его в систему»,— пояснил Алексей Войлуков.

Максим Буйлов