Переводам подбирают второй ключ
Банковские операции граждан предложено снабдить поручителями
Законопроект, которым предлагается обязать все системно значимые кредитные организации (СЗКО) осуществлять переводы клиентских средств только при подтверждении операции доверенным лицом клиента, внесен в Госдуму. Этот сервис предназначен для борьбы с социнженерией и был изначально рекомендован ЦБ для граждан с ограниченными возможностями. Предлагается распространить его на всех клиентов, но только в отношении переводов по реквизитам счета (без СБП, переводов по картам и т. п.), поэтому эксперты считают, что в нынешнем виде он вряд ли эффективно заработает.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому все СЗКО должны обеспечить клиентам возможность выбрать доверенное лицо, которое будет подтверждать их переводы. Доверенное лицо должно быть клиентом той же организации, что и доверитель. Ему дается 12 часов на то, чтобы подтвердить или отклонить операцию, если он не ответит, операция считается неподтвержденной и отклоняется.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он разработан в целях предотвращения мошеннических действий путем использования механизма дополнительной верификации. «Согласно данным Банка России, за последние три года зафиксирован рост объема операций без согласия клиентов: в 2022 году злоумышленники похитили около 14 млрд руб., что на 4% выше уровня 2021 года»,— говорится в документе.
Правда, в законопроекте записано, что такая верификация не будет действовать в случае операций через систему быстрых платежей (СБП), с картами и электронными кошельками. То есть законопроект затронет только переводы по реквизитам счета. Как рассказал “Ъ” глава финансового комитета Думы Анатолий Аксаков, необходимо проработать механизмы, с помощью которых можно будет распространить этот механизм дополнительной верификации и на переводы через СБП и по картам. «Будем дорабатывать закон, чтобы перекрыть все лазейки»,— заявил он.
В пояснительной записке отмечается, что ЦБ еще в 2021 году были разработаны методические рекомендации по предотвращению финансовых потерь и снижению риска совершения мошеннических операций через доверенное лицо, но лишь для потребителей из числа лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения.
В Банке России “Ъ” сообщили, что пока человек совершает обычные повседневные операции, система никак себя не проявляет, если же у банка возникают подозрения, что человек переводит свои деньги под влиянием мошенника, система информирует об этом помощника. Там пояснили, что помощник может как подтвердить перевод или покупку, так и отклонить такую операцию, при необходимости связаться с подопечным и уточнить, с какой целью совершается перевод. При этом, отмечает регулятор, помощник не имеет доступа к деньгам своего подопечного и не может вместо него совершать перевод.
В Сбербанке “Ъ” сообщили, что сервис по проверке переводов близкого работает в банке с 2021 года. «С помощью сервиса можно проверять переводы клиентам "Сбера" по номерам телефона, счета, карты; клиенту другого банка — по номерам счета и телефона, кроме СБП»,— рассказали в банке, не уточнив, насколько этот сервис популярен у его клиентов.
Эксперты считают идею в целом достаточно полезной, хотя задержка на 12 часов делает ее сложно реализуемой в случае СБП и операций по карте, а именно на эти сервисы приходится основная масса переводов граждан. «То, что в законопроекте есть исключения, то это, скорее всего, сделано в рамках первого этапа реализации такого сервиса»,— считает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. В свою очередь, глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, отмечая, что затея с доверенным лицом в целом выглядит разумной, считает, что в данном виде она слишком узкая, чтобы сработать. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отмечает, что в нынешнем виде радикально этот закон проблему не решит, поскольку на операции, которые в нем планируется защитить с помощью доверенного лица, по статистике ЦБ приходится только 28% хищений.
Если говорить о распространении этого механизма на переводы по картам и через СБП, то здесь, по его словам, есть серьезный технический вопрос. «Переводы через СБП мгновенные, и их нельзя отложить на 12 часов, по картам фактически тоже, то есть такой перевод можно задержать только до того, как банк передаст его в систему»,— пояснил Алексей Войлуков.