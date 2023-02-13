Финансисты стремятся к простоте

К внесению в Госдуму подготовлен законопроект, существенно увеличивающий объем сопровождающих сведений при переводе средств, причем не только об отправителе, но и о получателе. По словам участников рынка, положения документа вступают в противоречие с законом о персональных данных, а в ряде случаев просто невыполнимы. Кроме того, придется внести серьезные изменения в работу системы быстрых платежей (СПБ), где для идентификации получателя достаточно номера телефона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказался законопроект, подготовленный Росфинмониторингом. Документ направлен на приведение законодательства РФ в соответствие с рекомендацией 16 FATF в части уточнения состава информации, сопровождающей переводы денежных средств. Он предполагает существенное увеличение объема раскрываемой информации.

Сейчас состав данных при переводах средств граждан ограничен информацией об отправителе: ФИО, номер счета, ИНН или адрес (при наличии), в отношении получателя сопровождающая информация не регламентирована. Проект предусматривает раскрытие такой информации об обеих сторонах, а также добавляет паспортные данные и номер электронного средства платежа (карты или кошелька, например). Проект направлен на согласование в ЦБ, однако уже вызвал критику со стороны участников рынка.

“Ъ” ознакомился с отзывами, подготовленными профильными ассоциациями. Так, в Национальном совете финансового рынка (НСФР) пишут, что в результате реализации проекта участники рынка будут обязаны обеспечить контроль за наличием сведений, составляющих персональные данные, не только своего клиента—отправителя платежа, но и получателя, в отношении которого банк не получал согласие на их обработку, необходимое согласно требованиям профильного закона (152-ФЗ).

«Кроме того, неясно, как законопроект скажется на работе СБП, для инициирования перевода в которой в настоящее время достаточно только номера телефона получателя,— поясняет глава НСФР Андрей Емелин.— Сервис будет невозможно сохранить в текущем виде, не создав нежелательную и антиконкурентную ситуацию регуляторного арбитража».

В Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) добавляют, что реквизиты российского паспорта включают в себя много дополнительной информации, которая далеко не всегда нужна для однозначной идентификации документа и его держателя: «Предлагаем включать в состав расчетных документов только серию и номер документа».

Также оба объединения отмечают возможные проблемы с корректным заполнением документов при трансграничных переводах. Как у самих получателей средств, так и у их банков могут не совпадать реквизиты с требуемым форматом. Есть и вопросы к безопасности: исходя из положений законопроекта, придется в незашифрованном виде передавать номера карт, что противоречит правилам платежных систем.

Получить комментарии от Росфинмониторинга и Банка России в выходные не удалось. Однако аналитики согласны, что законопроект негативно повлияет на рынок денежных переводов.

Так, независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков считает, что дополнительные требования существенно увеличат административную нагрузку банков. Впоследствии это может вылиться в повышение тарифов на банковские денежные переводы, подчеркивает господин Вишняков.

В свою очередь, глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров обращает внимание на то, что в «Основных направлениях развития финансового рынка на 2023–2025 годы» ЦБ анонсировал проведение мероприятий по существенной оптимизации системы ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма). «К сожалению, рассматриваемый законопроект явно не соответствует этой парадигме — с упорством, достойным лучшего применения, продолжается внедрение требований FATF в условиях фактического устранения российской юрисдикции от участия в принятии решений в рамках организации»,— подчеркивает эксперт.

По мнению господина Прохорова, обеспечение передачи сведений об отправителе и получателе средств при необходимости значимых доработок автоматизированных систем «не несет очевидного практического смысла, поскольку все сведения о владельцах счетов имеются в кредитных организациях и могут предоставляться (уже предоставляются) по запросам в рамках мероприятий по ПОД/ФТ».

Максим Буйлов