Система безвозвратных платежей

Количество хищений средств клиентов банков через систему быстрых платежей (СБП) во втором квартале 2026 года оказалось рекордным за всю историю наблюдений, превысив прошлогодний показатель почти в три раза. На 25% за год вырос и объем похищенных средств через этот канал. Переводы через СБП инициирует сам клиент, банк просто мгновенно проводит операцию без возможности оперативно развернуть платеж. Поэтому и доля возвращенных обманутым клиентам средств едва превышает 2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Объем средств, похищенных через СБП, во втором квартале 2026 года превысил 2,74 млрд руб.— максимум за последние 12 месяцев. Это четвертый результат с начала 2023 года, свидетельствуют данные Банка России, опубликованные 4 августа. По сравнению с предшествующим кварталом потери граждан выросли на 4%, с показателем годовой давности — на 25%. Причем количество хищений через СБП достигло рекордного значения за всю историю наблюдений, превысив 129 тыс. случаев, за год увеличившись почти в три раза.

Вместе с тем объем хищений с использованием карточных платежей, по данным ЦБ, планомерно сокращается и во втором квартале составил 1,3 млрд руб.— на 17% меньше, чем годом ранее. Потери от действий мошенников по обычным счетам также сократились за год на 7%, до 2,17 млрд руб. В результате объем потерь от действий мошенников в начале года стабилизировался в районе 7,4 млрд руб. в квартал, однако по сравнению с показателями годовой давности увеличился на 8–16%.

Эксперты считают рост мошеннических операций через СБП и снижение объемов хищений по картам вполне логичным трендом.

По словам председателя комиссии по финансовой безопасности совета ТПП России Тимура Аитова, карточный рынок эволюционировал годами, банки встроили серьезные механизмы: поведенческие модели, машинное обучение, обязательное подтверждение подозрительных операций.

«Мошенникам стало непросто, снижение хищений по картам — закономерный итог этой работы»,— уверен он. Эксперты указывают, что в случае с карточными операциями имеет большое значение механизм чарджбэка (оспаривание трансакции), которым люди активно пользуются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«У отправителя средства на карте блокируются, а не списываются в момент отправки. Таким образом, у банка есть больше времени, чтобы остановить мошенническую операцию и вернуть средства»,— поясняет МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков.

Однако в случае с СБП остановить мошенническую операцию значительно сложнее. «Переводы мгновенные, к тому же при переводах через СБП нет механизма, аналогичного чарджбэку, и вернуть деньги можно либо с добровольного согласия получателя средств, либо через суд»,— указывает господин Войлуков.

Естественно, что доля возмещенных средств, украденных через СБП, остается самой низкой среди всех сегментов.

По данным ЦБ, во втором квартале 2026 года она составила лишь 2,1% — минимальное значение за два года. В сегментах карточных платежей и банковских счетов показатель возврата в разы выше: 13,3% и 5,4% соответственно за отчетный квартал.

СБП создавалась как быстрый и удобный сервис, где безопасность оказалась на втором плане, считает Тимур Аитов. «Перевод через СБП инициирует сам клиент, банк не вмешивается, а просто проводит операцию — мгновенно и без возможности отката, чем пользуются мошенники через социальную инженерию»,— отмечает эксперт.

По данным Банка России, во втором квартале количество атак с использованием социнженерии достигло 28,7 тыс.— максимального значения за два года. Это в полтора раза выше показателя предшествующего квартала и более чем в два раза выше показателя годовой давности.

Наиболее неожиданным результатом отчетного периода эксперты считают заметный рост возврата похищенных средств с использованием электронных кошельков.

Этот показатель оказался на максимальном уровне за всю историю наблюдений — 19,5%, притом что в первом квартале 2026 года он составлял 1,9%, а в первом квартале прошлого года — 0,6%. Однако, по мнению Алексея Войлукова, такой резкий рост является не трендом, а скорее разовой акцией. С учетом небольших объемов хищений в этом сегменте (менее 57 млн руб.) эксперт не исключает, что «правоохранительные органы накрыли какую-то группировку, которая пользовалась этим каналом».

Максим Буйлов