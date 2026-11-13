Минфин предложил обязать ЦБ сообщать ФНС о гражданах с регулярными переводами
Министерство финансов России намерено закрыть лазейку, с помощью которой граждане получают регулярный доход, но не платят с него налоги, маскируя его под переводы от физических лиц. Ведомство предложило обязать ЦБ передавать в налоговую службу сведения о гражданах, операции по счетам которых имеют признаки систематического получения доходов от физлиц.
Получив эти сведения, налоговики смогут запрашивать у банков выписки по счетам таких граждан. Сейчас выписки можно запрашивать только при взыскании задолженности, налоговой проверке или истребовании документов. При этом критерий систематического получения дохода Минфин не определяет. Признаки таких операций, форму, формат и периодичность передачи определит отдельное соглашение ЦБ и ФНС.
Как сообщает «Интерфакс», поправки вносятся в статью 85 Налогового кодекса, которая регулирует обязанность госорганов сообщать в ФНС учетные сведения. Поправки предложены ко второму чтению законопроекта N617-9 (бюджетный пакет) в Госдуме. Если поправки будут приняты, норма вступит в силу с 1 января 2027 года и будет распространяться на операции, совершенные после 1 января 2026 года.