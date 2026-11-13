Минфин предложил обязать ЦБ сообщать ФНС о гражданах с регулярными переводами

Министерство финансов России намерено закрыть лазейку, с помощью которой граждане получают регулярный доход, но не платят с него налоги, маскируя его под переводы от физических лиц. Ведомство предложило обязать ЦБ передавать в налоговую службу сведения о гражданах, операции по счетам которых имеют признаки систематического получения доходов от физлиц.