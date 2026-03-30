В Госдуму внесли проект об ужесточении контроля за доходами и переводами физлиц

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает изменения в Налоговый кодекс, чтобы противодействовать уклонению от уплаты налогов и обеспечивать полноту платежей. Среди предлагаемых мер — ужесточение налогового контроля за переводами и доходами физлиц.

В пояснительной записке указаны три направления, по которым предлагается внести коррективы:

определение цен на товары, ввозимые из стран ЕАЭС, для обложения НДС;

ужесточение идентификации владельцев банковских счетов через обязательное присвоение ИНН;

наделение ФНС правом получать от Банка России информацию о физлицах, которые подозреваются в ведении незадекларированной предпринимательской деятельности.

В записке отмечается, что сейчас доходы физлиц через переводы от других лиц находятся за «периметром» налогового контроля. «Налоговые органы ограничены в запросах у банков выписок по счетам физических лиц — запросить эти сведения возможно только при наличии предусмотренных Кодексом оснований, перечень которых является исчерпывающим»,— сообщили в документе. Там же добавили, что платежи по возмездным сделкам могут маскироваться под безвозмездные денежные переводы.

По оценке ФНС России, для реализации проекта понадобится 5,8 млрд руб. из федерального бюджета. При этом инициатива принесет не менее 49,3 млрд руб. ежегодных дополнительных поступлений в бюджет начиная с 2027 года. Если законопроект примут, он вступит в силу через девять месяцев после официального опубликования.

Правкомиссия одобрила инициативу 23 марта. По задумке авторов законопроекта, налоговая служба сможет запрашивать у ЦБ данные об открытии и закрытии счетов физлиц, которые не зарегистрированы как ИП, и об их праве использовать карты и кошельки. Сейчас инспекторы могут получать данные о финансовых операциях только во время проведения налоговых проверок и при условии, что запрос мотивирован.