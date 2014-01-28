Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
Санкт-Петербург
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Уфа
Челябинск
ВОЙТИ
Регистрация
ПРОФИЛЬ
ВЫХОД
29 ноября, пятница
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-Tech
Авто
Стиль
Войти в профиль
29 ноября, пятница
Слушать радио
Коротко
Новости
00:01
Главные анонсы 29 ноября
28/11
Трамп впервые посетил Афганистан
28/11
Задержанный в Италии по запросу США Коршунов согласился на экстрадицию в Россию
28/11
Новому фигуранту «московского дела» предъявлено обвинение
04:58
Ликсутов: давка в первые дни работы МЦД возникла из-за запутавшихся пассажиров
04:49
Фридман обвинил бывшего главу компании Zed WorldWide в фальсификации документов
04:28
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
03:54
Власти Москвы обещают восстановить продолжительность поездки на «Аэроэкспрессе» в течение двух лет
03:44
Яровая предложила ввести в школах предмет «Моя Россия»
03:29
Снос московского киноцентра «Соловей» запланирован на начало декабря
02:59
Главу архангельского УФНС подозревают во взяточничестве
02:47
Ликсутов: таблички «Фотовидеофиксация» для обозначения камер в Москве не нужны
02:22
Более 20 россиян остаются в больнице после ДТП в Доминикане
01:59
Джонатан Айв ушел с поста главного дизайнера Apple
01:48
КНДР подтвердила проведение ракетных испытаний
ещё
все новости
Подробно
Тема
(обновлено: 29.11.2019)
Развитие волонтерства
Все темы
Подписаться на тему
Отписаться от темы
Экология вместо патриотизма
Волонтеры недовольны господдержкой
Конкурсу добровольцев выделили 45 млн рублей
На гранты могут рассчитывать не только социальные проекты, но и фото- и видеоработы
1
«Человеку нужен человек»
Как в центре «Антон тут рядом» строят модель жизнеустройства людей с аутизмом, в которой нет интернатов
Год волонтера спустили в метро
Владимир Путин предложил поддерживать добровольцев и после 2018 года
23
Новые добрые
Как Владимир Путин ненадолго оказался среди творящих добро
1
«Главные — ребята. А мы им просто помогаем»
Как энтузиазм волонтеров сделал жизнь сироты с инвалидностью человеческой
Волонтеров обставили сносом
По исторической среде Калуги прошлись экскаватором. С подробностями — Константин Михайлов
3
Добровольцев России обеспечат деньгами и наставниками
Волонтерские проекты поддержат на государственном уровне
Году добровольца потребовалась фотоотчетность
Российским школьникам дадут призы за «добрые посты» в социальных сетях
Из России с волонтерством
Добровольцы из РФ по линии ООН поедут в Африку и на Ближний Восток
Москва лидирует по добровольческим качествам
Социологи проверили готовность граждан к безвозмездной помощи
2
Добровольных пожарных не пускают к огню
Волонтеры жалуются, что им запретили спасать леса
Волонтерство урегулируют в правительственной версии
Проект сенаторов о добровольчестве остается без движения
Руки доброй воли
Анна Сабова познакомилась с реставраторами по обмену
Добровольческому движению подобрали концепцию
Она будет принята правительством в начале августа
2
Активистов ожидает год активности
Президент поручил поработать с волонтерами и интернетом
Волонтерам добавляют льгот и координации
В правительство внесен план по развитию добровольчества
Архив
наглядно
Фотогалерея
Фото дня: 28 ноября
Акции протеста в Ираке, горнолыжный курорт в Китае, последствия землетрясения в Албании и другие кадры
Видео
Музей оживших картин
Австралийская галерея оснастила выставку дополненной реальностью
Фотогалерея
Действующие лица в деле об импичменте Дональда Трампа
Свидетели, обвинители и другие участники процесса
Видео
Тракторный марш
Как бастуют французские фермеры
Фотогалерея
«Я научилась быть счастливой независимо от мужчин»
Жизнь и карьера Тины Тернер
Видео
Женщины вышли маршем против насилия
Как прошли акции в разных странах
Фотогалерея
18 скульптур о главном
Как художники раскрывают тему беременности и материнства
Видео
Tesla показала киберпикап
Как прошла презентация электромобиля
Видео
Взрывоопасный Иран
Почему в стране вспыхнули протесты
Предыдущий слайд
Следующий слайд
1
/
1
Спецпроекты |
все
Премьер Армении Никол Пашинян в десяти цитатах
Как в Венгрии вспоминают эпоху социализма
Как пропагандистский штамп «враг народа» превратился в приговор
Валютный прогноз
Как будет вести себя рубль
28–29 ноября
Самое читаемое
просмотров:
129695
Не дождалась операции
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
просмотров:
90403
Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни
Мониторинг демографии
просмотров:
89312
«Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции
Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа
просмотров:
79498
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Она собиралась прочитать в Москве лекцию о движении «желтых жилетов»
просмотров:
72485
Склады взяток и откатов
Начальник Кирилла Черкалина оказался беднее подчиненного
Первые лица |
все
Глава Росавиации Александр Нерадько о национальных интересах, сертификатах и фантиках
Президент ОКР Станислав Поздняков о перспективах участия сборной России в Олимпийских играх
Глава ФНС Михаил Мишустин об инновационных технологиях ФНС
Тенденции |
все
Какие компании борются за российский рынок турбин большой мощности
Чем рискуют граждане, переводя пенсионные накопления через агентов НПФ
Чем привлекли рекламодателей в России новые аудиопроекты
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия