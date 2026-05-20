Израильский министр опубликовал видео с унижениями пропалестинских активистов
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир опубликовал в соцсети X видео с момента прибытия в страну задержанных активистов пропалестинской «Глобальной флотилии Сумуд». Министр подписал пост словами: «Вот так мы принимаем сторонников терроризма. Добро пожаловать в Израиль».
На кадрах видно, как задержанных собирают на палубе, ставят на колени с завязанными сзади руками, головами в пол. Через динамики в это время играет гимн Израиля. Одну из активисток, которая выкрикнула лозунг «Свободу Палестине», схватили за голову и повалили на пол.
Публикацию осудили глава МИД Израиля Гидеон Саар и премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Последний заявил, что у Израиля есть полное право задерживать активистов флотилии, однако поведение Итамара Бен-Гвира «не соответствует ценностям и нормам» страны. Гидеон Саар назвал унижения активистов позорным поступком, которым министр нацбезопасности «сознательно причинил вред нашему государству».
«В правительстве есть такие, которые до сих пор не поняли, как нужно вести себя со сторонниками террора... Тот, кто приезжает на нашу территорию поддерживать террор и солидаризироваться с Хамас, получит пощечину, и мы не подставим ему вторую щеку»,— ответил главе МИД Израиля Итамар Бен-Гвир.
«Глобальная флотилия Сумуд» — гражданская инициатива, которая ставит целью прорвать морскую блокаду сектора Газа, чтобы доставить гуманитарную помощь и привлечь внимание к ситуации в анклаве. Сегодня израильский МИД отчитался о задержании 430 активистов флотилии, направлявшихся к берегам сектора Газа.
Морская блокада сектора Газа, которую пытается прорвать «Глобальная флотилия Сумуд», поддерживается Израилем и Египтом с целью прекращения поставок оружия палестинской группировке «Хамас». Израиль квалифицирует действия активистов как содействие террористической деятельности.
Задержание флотилий и обращение с активистами ранее неоднократно приводило к международным протестам, высылке дипломатов и призывам к забастовкам. Ранее также сообщалось о жестоком обращении с задержанными активистами, включая Грету Тунберг, со стороны израильских военных. При этом, МИД Израиля неоднократно опровергал эти обвинения.
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир является одним из лидеров правого крыла кабинета и известен своей жесткой позицией. Он ранее призывал к полному роспуску Палестинской администрации и аннексии Западного берега реки Иордан. В 2025 году он подавал в отставку из-за одобрения премьер-министром сделки с «Хамасом» о временном прекращении огня, считая это безрассудным.
Израильские власти утверждают, что активисты сознательно идут на провокации, а не на доставку гуманитарной помощи, и что некоторые флотилии даже связаны с «Хамасом». Израильский МИД заявлял, что «Флотилия стойкости» нарушила морскую блокаду сектора и что ее цель — провокация, а не помощь, так как активистам предлагался мирный способ доставки грузов через порт Ашдод.