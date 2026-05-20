Израильский министр опубликовал видео с унижениями пропалестинских активистов

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир опубликовал в соцсети X видео с момента прибытия в страну задержанных активистов пропалестинской «Глобальной флотилии Сумуд». Министр подписал пост словами: «Вот так мы принимаем сторонников терроризма. Добро пожаловать в Израиль».

На кадрах видно, как задержанных собирают на палубе, ставят на колени с завязанными сзади руками, головами в пол. Через динамики в это время играет гимн Израиля. Одну из активисток, которая выкрикнула лозунг «Свободу Палестине», схватили за голову и повалили на пол.

Публикацию осудили глава МИД Израиля Гидеон Саар и премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Последний заявил, что у Израиля есть полное право задерживать активистов флотилии, однако поведение Итамара Бен-Гвира «не соответствует ценностям и нормам» страны. Гидеон Саар назвал унижения активистов позорным поступком, которым министр нацбезопасности «сознательно причинил вред нашему государству».

«В правительстве есть такие, которые до сих пор не поняли, как нужно вести себя со сторонниками террора... Тот, кто приезжает на нашу территорию поддерживать террор и солидаризироваться с Хамас, получит пощечину, и мы не подставим ему вторую щеку»,— ответил главе МИД Израиля Итамар Бен-Гвир.

«Глобальная флотилия Сумуд» — гражданская инициатива, которая ставит целью прорвать морскую блокаду сектора Газа, чтобы доставить гуманитарную помощь и привлечь внимание к ситуации в анклаве. Сегодня израильский МИД отчитался о задержании 430 активистов флотилии, направлявшихся к берегам сектора Газа.