В России утвердили план по развитию добровольчества

Правительство РФ опубликовало утвержденный план по развитию добровольчества в России до 2028 года. Документ ранее разработало Минэкономики при участии Росмолодежи, МЧС, Минздрава, Минкульта, ФМБА, других ведомств и организаций. План мероприятий является продолжением концепции содействия развитию добровольческой деятельности, которую правительство утвердило в конце 2025 года. Среди заявленных целей документа — развитие культуры добровольчества, расширение мер поддержки волонтеров и условий их работы.

План предусматривает 46 мероприятий, включая разработку рекомендаций по психологической поддержке добровольцев, внедрение в систему «Добро.рф» программы «материального и нематериального» поощрения волонтеров, а также включение темы волонтерства в школьный курс «Разговоры о важном». В документе также упоминаются разработка комплекса образовательных программ, в том числе по оказанию первой помощи для добровольцев, работающих в зоне ЧС, повышение популярности донорства и привлечение к добровольчеству граждан старшего поколения. Часть мероприятий плана посвящена сотрудничеству российских волонтеров с международными организациями. МИД должен будет обеспечить их участие в деятельности ООН.

«Последовательная реализация намеченных мер позволит не только повысить качество и адресность волонтерской помощи, но и окажет ощутимое позитивное влияние на решение приоритетных задач социально-экономического развития страны»,— заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В конце каждого года Минэкономики и профильные ведомства должны будут подготовить доклад об итогах работы по реализации плана, в котором «в обязательном порядке» будет проведена оценка вклада добровольчества в ВВП, отмечается на сайте кабмина. С 2021 по 2024 год, по данным Росстата, вклад добровольчества в ВВП увеличился с 597,4 млрд до 1,3 трлн руб.

Полина Мотызлевская