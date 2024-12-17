На черноморском побережье отмывают птиц

Сотни спасателей МЧС и волонтеров очищают черноморский берег от Веселовки до Анапы от пятен мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. От загрязнения пострадал берег у курортных поселков Веселовка и Витязево, а также станица Благовещенская. Количество попавшего в море мазута оценивается не менее чем в 3 тыс. тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водоплавающая птица, пострадавшая от загрязнения Черного моря мазутом

Фото: Reuters Водоплавающая птица, пострадавшая от загрязнения Черного моря мазутом

Фото: Reuters

Жители Анапы и населенных пунктов Темрюкского района еще в ночь на 17 декабря начали выкладывать в интернет ролики загрязненного мазутом берега. Утром глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что пятна нефтепродуктов обнаружены на береговой линии протяженностью в несколько десятков километров.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе во время сильного шторма 15 декабря. Одно судно разломилось, второе село на мель недалеко от порта Тамань. Один член экипажа танкера «Волгонефть-212» погиб, одиннадцать попали в больницу с переохлаждением. Экипаж «Волгонефть-239» при эвакуации не пострадал. По факту крушения судов СКР расследует уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем гибель человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

В результате повреждения корпусов танкеров нефтепродукты попали в море, а затем и на берег. Количество мазута, попавшего в море, оценивается не менее чем в 3 тыс. тонн. На очистку берега вышли сотрудники МЧС, регионального спасательного отряда «Кубань-спас», активисты казачьих обществ, местные жители. По информации властей региона, на данный момент нефтепродукты сосредоточены на берегу у курортов Веселовка и Витязево, а также у станицы Благовещенской.

Жители Анапы и пригородов жалуются на сильный запах нефти в домах на берегу и опасаются, что мазутное пятно дойдет до центрального пляжа города.

Ситуацию осложняет продолжающийся шторм, заметил Вениамин Кондратьев: «Волна достигает четырех метров. Мы не можем сейчас прогнозировать, насколько активно дальше нефтепродукты будут продолжать сбрасываться на берег». «Росприроднадзор осуществляет контроль за полнотой и достаточностью принимаемых мер и для соответствующего последующего расчета ущерба»,— заверила глава ведомства Светлана Радионова. «12,6 тонны загрязненного песка убрали с пляжей в Анапе и Темрюкском районе»,— отчитались к вечеру в оперштабе региона. За день волонтеры и спасатели расчистили береговую линию на протяжении 4,2 км.

От загрязнения моря мазутом страдают водоплавающие птицы. Сейчас их пытаются отмыть местные жители.

Господин Кондратьев сообщил, что чиновники обзванивают зоопарки в поисках тех, что готовы приютить пострадавших птиц и оказать им помощь. Руководитель рабочей группы по экологии губернаторского совета по развитию гражданского общества и правам человека Евгений Витишко рассказал “Ъ”, что на Кубани ждут прибытия волонтеров из других регионов для участия в операции по спасению птиц. Финансировать экспедицию готовы несколько коммерческих структур.

Гидрогеолог Георгий Каваносян сравнивает масштаб произошедшего с нефтеразливом в ноябре 2007 года, когда в Керченском проливе затонули четыре судна (объем сброшенных в море нефтепродуктов оценивался в 1,6 тыс. тонн). Тогда ликвидация последствий заняла около полутора лет. «Это судоходный пролив, экосистема привыкла к присутствию углеводородов; есть бактерии, которые ими питаются. Поэтому процесс восстановления пойдет значительно быстрее, чем, например, в Арктике»,— отмечает господин Каваносян. Он добавляет, что часть мазута в условиях холодной погоды осядет на дно и может всплыть к лету. Евгений Витишко говорит о риске загрязнения акватории заповедника Утриш и Тамано-Запорожского зоологического заказника.

Анна Перова, Краснодар; Полина Ячменникова