С 2021 года объем финансирования волонтерства в регионах увеличился в 2,3 раза

За последние пять лет общий объем финансирования добровольческой деятельности в российских регионах увеличился в 2,3 раза: в 2021 году он составлял 709,9 млн руб., а в 2025-м — уже 1,785 млрд руб. Такие данные Минэкономразвития предоставило по запросу Ассоциации Добро.рф (есть в распоряжении «Ъ»).

В прошлом году больше всего средств на волонтерскую деятельность выделили Красноярский край (128 млн руб.), Башкирия (106 млн руб.), Ханты-Мансийский автономный округ (103 млн руб.), а также Херсонская (90 млн руб.) и Московская (88 млн руб.) области. Некоторые регионы при этом сократили расходы на волонтерство, в их числе Брянская, Томская, Ульяновская, Омская и Вологодская области.

Минэкономразвития предоставило Добро.рф информацию о финансировании волонтерства в 81 субъекте. Данные не предоставили Тверская область, Калмыкия, Тыва, Забайкальский край, Пензенская область, Пермский край, Ингушетия и Чечня.

Средние расходы в расчете на одного молодого жителя в год показали восьмикратный рост — с 35,37 до 287,61 руб. В топ регионов по объему финансирования добровольчества на одного человека в рублях вошли Чукотский автономный округ (4,9 тыс. руб.), Карачаево-Черкесская республика (2,4 тыс. руб.), Херсонская область (2,3 тыс. руб.), Сахалинская область (585 руб.) и Калининградская область (230 руб.). В Центральном федеральном округе наибольший показатель выявлен в Москве — 270 руб.

В ответе на запрос Минэкономразвития указало, что рост объема выделенных средств свидетельствует «о возрастающем внимании субъектов к развитию волонтерского движения». При этом из предоставленных данных следует, что плановые показатели на 2026-2028 годы в некоторых регионах существенно ниже значений 2025 года. Это может быть связано с завершением отдельных региональных программ по развитию инфраструктуры, считают в ведомстве.

Полина Мотызлевская