Путин вручил «Волонтера года» главе движения «Вторая жиZнь» Марии Карпенко

Президент Владимир Путин на форуме гражданского участия «Мы вместе» вручил награду «Волонтер года» руководителю движения «Вторая жиZнь» Марии Карпенко, передает «РИА Новости». В августе 2024 года волонтеры движения помогали властям эвакуировать жителей приграничных районов Курской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Мария Карпенко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Владимир Путин и Мария Карпенко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Движение «Вторая жиZнь» было создано Марией Карпенко в 2016 году для проведения гуманитарных миссий в ДНР и ЛНР. С начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года волонтеры движения стали собирать для военных медикаменты, амуницию, продукты питания, одежду, а также помогать жителям обстреливаемых регионов. В августе 2024 года, после атаки украинской армии на Курскую область, «Вторая жиZнь» организовала эвакуацию жителей из Суджанского района.

Международный форум гражданcкого участия «Мы вместе» стартовал сегодня, 5 декабря, в День добровольца. Он проходит на площадке выставочного зала «Манеж» в Москве. Финалистами премии «Мы вместе» в 2024 году стали 126 проектов. В 2023 году награду «Волонтер года» получила жительница Воронежа Наталья Аминева, которая вместе с детьми, мужем и родителями изготавливает для участников СВО маскировочные сети и окопные свечи.