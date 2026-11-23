— Хотя я на войне старался матом не ругаться. Мы, пехотные, все суеверные. Есть такое поверье: когда ругаешься матом, то от тебя отдаляются ангел-хранитель и матушка-Богородица. Поэтому надо держать себя в руках. И молиться. Я на войне ежедневно молился — за себя и за всех своих бойцов. И утром, и вечером, и в самый разгар боя. Иногда думаю: ну как так, я молюсь, а мои ребята в этот момент… Может быть, я зря помолился? Может быть, я неправильно помолился? Это очень сложно. Я сам эти моменты еще не до конца понял. Но молиться надо. И я молился за всех. И потом, в госпитале, молился за тех, кого уже не видел. Чьи имена слышал — за тех и молился.