«У меня теперь другая война»
Истории солдат, потерявших зрение на СВО
В разговорах с военными иногда можно услышать неожиданную для гражданского человека фразу: «Я не боюсь погибнуть в бою». И объяснение: «Гораздо хуже остаться инвалидом без рук и ног. Или вообще ослепнуть. Как тогда жить?» Специальный корреспондент “Ъ” Александр Черных решил узнать ответ на этот вопрос и поговорил с людьми, которые потеряли зрение на СВО. Они рассказали о том, как оказались на войне, что пережили там, как получили роковое ранение и как выстраивают жизнь заново. Первый собеседник из этого цикла — мобилизованный Дмитрий Самсонов, командир штурмовой роты и верующий христианин.
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—…Я оказался на самом краю жизни, и вот тогда увидел Господа нашего Иисуса Христа. В военном госпитале, в отделении реанимации, в невыносимой боли, в забытьи. Туда Он ко мне пришел, прямо в палату. Длинные одежды, бородка — ну все как должно быть. Я уже незрячий был — но Его я увидел.
Дмитрий замолкает, ожидая вопросов. Но я не знаю, что ему сказать. Мы беседуем уже два часа, и я совершенно не понимаю этого человека. Как будто это я незрячий и не могу разглядеть в нем самое важное. Что-то такое, из-за чего все мои вопросы кажутся глупыми и неуместными.
«Я русский солдат»,— коротко произнес Дмитрий при знакомстве. Ему 51 год. Среднего роста, очень худой, даже тощий. Темные волосы, борода, очки с ярко-желтыми стеклами. Если приглядеться, на изможденном лице видны крохотные синие точки — следы от осколков. Но это только если приглядеться.
Мы встретились в подмосковном «Доме слепоглухих». Это реабилитационный центр для людей с инвалидностью по зрению и слуху, созданный в 2014 году одноименным фондом. В 2022 году в «Доме слепоглухих» запустили новое направление работы — помощь раненным на СВО военным. Дмитрий Самсонов — один из них. Один из многих.
Обмениваемся рукопожатием, и я замечаю, что левый рукав мужчины пуст ниже локтя. «Я русский солдат…» Что ж, первым делом я спрашиваю солдата, как он оказался на войне.
Дмитрий пожимает плечами — мол, обычная история: «родился, учился, отслужил срочную». С гордостью подчеркивает, что служил еще в советской армии: «Нас так выучили, что и теперь пригодилось». После «срочки» вернулся домой в Карелию и устроился в силовые структуры. Куда именно, просит не писать: мол, к этой службе многие негативно относятся, «а хочется, чтобы люди видели во мне человека, а не форму».
Между делом он упоминает, что первый военный опыт получил в 1995 году в Чечне. Я прошу рассказать подробнее, но мужчина морщится: «Смутные времена были… Не хочу об этом говорить. Не обо всем стоит рассказывать, что было в жизни». Но позже сам добавляет: «Вот как удивительно вышло — там чеченский народ был нам враг, а теперь стал собрат по оружию».
И правда удивительно.
Как бы то ни было, Дмитрий много лет носил погоны «в хорошем звании, на прекрасной должности». Даже поступил в вуз, чтобы изучать уголовное право: и для карьеры полезно, и самому интересно. Стабильная работа, большая семья — трое детей; что называется, жизнь удалась. Но несколько лет назад он неожиданно для всех вышел в отставку — и службу бросил, и учебу не закончил. Ушел буквально в никуда.
— Понимаете, я просто сгорел на работе. Очень вымотался, очень устал,— объясняет Дмитрий.— А еще есть такой момент… На службе постепенно становишься похожим на тех, с кем борешься. И в один прекрасный день я понял, что перестал быть обычным нормальным человеком — настолько впитал эту уголовную субкультуру. Когда изучаешь их жаргон, их мысли, их мировоззрение — это оставляет определенный отпечаток на душе. Темный отпечаток. Когда я потом на войне встречал уголовников, то общался с ними на равных. Они это чувствовали, говорили: «Батя, из тебя хороший бы пахан получился».
Батя — это позывной. Я хочу спросить, почему именно это слово, но тут все становится ясно: Дмитрий с болью рассказывает, как важна для него семья и как работа ее разрушила. Накопившиеся за годы службы проблемы дали о себе знать, и брак распался:
— Я слишком поздно уволился. Постоянная работа, работа, работа — дети папу видели редко. И с супругой мы сильно отдалились друг от друга. Всякие ситуации были: и конфликты, и ругань, и мое иногда пьянство. Чего греха таить — бывало, что я выпивал. Много ответственности, много стресса. А мужики в стрессе как поступают, чтобы никому не жаловаться? Налил, выпил — вроде и ничего. У нас поэтому в стране и пьянство, и наркомания — мужские переживания очень уж сильные…
Мы молчим. После паузы Дмитрий продолжает:
— А знаете, как правильно поступить в такой ситуации? Надо пойти в храм и найти батюшку, который станет твоим духовным наставником. Который будет помогать, облегчать душу. Вы к нему придете, исповедуетесь и задумаетесь над жизнью. Бывает, просто на службе слушаешь молитву — и вдруг приходит ответ на твои вопросы. Ты его так долго искал, а он, оказывается, был на поверхности. В молитве, которой много веков. Надо просто уметь слышать эти слова.
Дмитрий говорит спокойно, рассудительно — прямо как священник, заслушаться можно. И мне приходится напоминать себе: этот человек был на войне. Возможно, нарушал те самые заповеди, о которых говорится в проповедях. Где он был искренним — в окопе или в храме? И есть ли у меня, не попавшего под мобилизацию, право задавать ему такие вопросы?
Выйдя в отставку, Дмитрий нашел новую работу — на Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате. Устроился «простым транспортерщиком» и за год дорос до мастера смены. «Работа каторжная: бревна, завалы… Я всем говорил: у нас самый мужественный цех, там даже женщины с хером ходят,— смеется он.— У меня в подчинении было 19 женщин и 18 мужчин. Столько всего надо было в голове держать! Получается, что у меня ответственность и перед ними — за зарплату, и перед вышестоящим руководством — за результат. Это вечный мой крест: и на службе так было, и потом на войне».
Постепенно Дмитрий привык к новой жизни, но тут его догнала старая. В сентябре 2022 года президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. «Я как раз должен был в отпуск уйти, год ждал,— усмехается Батя.— Ну тут уже стало не до отпуска». Руководство хотело оформить ему бронь как ценному сотруднику, но Дмитрий этой возможностью не воспользовался. «Совесть просто не позволила. Пацаны молодые пойдут воевать, а я останусь? Как я буду женщинам на работе в глаза смотреть? — объясняет он свой выбор.— Вот так я и оказался на войне».
Бывшая супруга все-таки пришла на вокзал его проводить.
«На войне все скулят»
Подготовка мобилизованных длилась ровно месяц. Доучивались уже «за лентой».
— На полигоне стреляли из автомата, из пулемета, кидали гранаты,— вспоминает Дмитрий.— К передку никто особо и не готовился: нам ведь обещали, что отправят в тыл, в тероборону. Некоторые даже и не пытались чему-то научиться. У них сработал такой психологический момент: если я не буду этим заниматься, то авось меня пронесет. Это глупости, конечно. Не пронесет. А на войне учиться будет уже поздно. «Я не умею, меня никто не научил…» — смерть не спрашивает, умеешь ты или нет. Сам виноват. У тебя было время научиться — если не на полигоне, то раньше, в мирной жизни.
Другие, наоборот, бахвалились: «Да щас мы их в два счета...» А после первого боя начинали скулить. Я видел людей, которые добровольно пришли, с пламенными лозунгами в сердце. Таких на войне мало,— Дмитрий ехидно усмехается.— Но они все же были. И потом они скулили. И даже офицеры, которые годами учились в военных училищах,— они тоже скулили. Потому что на войне все скулят.
Вместо тыловой части Батя попал на фронт — в пехоту. «Вы, наверное, по-другому штурмовиков представляете»,— смеется он. Я киваю — и через секунду вспоминаю, что собеседник меня не видит. «Да, думал, они покрупнее немного»,— пытаюсь подстроиться под его тон. Хотя на душе скребут кошки.
— Штурмовики крупными не бывают,— говорит Дмитрий уже серьезнее.— Во-первых, надо очень много бегать. А во-вторых… Если человек весит сто килограммов, то в случае ранения за ним нужно отправить пять-шесть человек. Если по ним ударит дрон, сколько будет потерь из-за одного?
— То есть толстых не вытаскивают,— делаю вывод я. И снова пытаюсь пошутить: — В случае новой мобилизации обязательно надо худеть.
— А штурмовик много и не ест,— отвечает Батя.— Если в полное брюхо попадет осколок, вам будет очень плохо. Очень. Даже если оторвет руку или ногу, это не так больно — кольнут нефопамом или промедолом, и лежи себе. А вот если в живот — тут обезбол нельзя использовать. Поверьте, достаточно один раз услышать по рации, как кричит человек, получивший ранение в живот. Вы не забудете это никогда.
Кошки на душе заскребли еще сильнее.
«Ненависти к врагу у меня нет»
Первое время «за лентой» Дмитрий был старшиной, но всего за год стал командиром роты. Карьерный рост прямо как на комбинате. И ключевое слово то же — ответственность.
— Штурм, бой — это только часть войны. А когда штурм заканчивается и вы встаете на закрепе — вот тогда начинается настоящая работа,— рассказывает Батя.— Рядовой отвечает только за свою жопу. А командир несет ответственность за других людей. Поэтому с самого раннего утра надо пробежаться по всем позициям — не важно, дроны там, обстрелы. Берешь рацию, парочку гранат на всякий случай, нож — я казачьего рода, без ножа мне никак — и идешь от точки к точке. Надо прикинуть, кому воду и еду доставить, куда переместить пулемет, где новые укрытия вырыть. Посмотреть, где за ночь прилетело, с соседями поговорить — как у них обстановка. Вернулся — хорошо если удастся поспать 15 минут. А потом командование требует обстановку доложить, показания передать, боевой приказ переписать. Надо куда-то съездить, что-то привезти, учебы-тренировки провести, отчет написать. Командир очень устает на войне, не передать словами. Вот и мое… ранение… оно ведь случилось только потому, что я устал. И не оценил все риски.
Мне хочется тут же выспросить у Дмитрия все подробности, но я продолжаю слушать.
—…Еще очень важно уметь общаться с людьми. «Приказываю идти в атаку!» — «Есть, товарищ командир!» — так только в кино разговаривают. В реальности все по-другому. Командир скажет: «Нужно занять позицию». А бойцы спросят: «Зачем?» И если ты хочешь, чтобы задание было выполнено, то не станешь от них отмахиваться. Придется объяснять: «Да, нас будут долбить, но мы дадим соседям возможность переместиться, пройти дальше». Конечно, бывает, что убеждение не работает. Смотришь — все спокойно готовятся к выходу, а один трясется. Это надо пресекать на корню, иначе остальные тоже запаникуют. И рота превратится в стадо — а стадо станет трупами.
Или вот саботаж. Ты сказал бойцу: «Иди встань на точку и держи оборону». А боец мнется, боится. Понимаешь, что он может по пути сбежать — и тогда точку займет неприятель. Придется отбивать, а это ой как тяжело. Получается, за слабость одного человека другие будут расплачиваться кровью. Поэтому надо гавкнуть на него крепким русским матом. Так гавкнуть, чтобы этот человек боялся не врага, а меня! «Если ты не придешь на точку, елки-палки, я тебя здесь навсегда оставлю!» И боец идет. Потому что знает: я не шучу.
Помолчав, Дмитрий уточняет:
— Хотя я на войне старался матом не ругаться. Мы, пехотные, все суеверные. Есть такое поверье: когда ругаешься матом, то от тебя отдаляются ангел-хранитель и матушка-Богородица. Поэтому надо держать себя в руках. И молиться. Я на войне ежедневно молился — за себя и за всех своих бойцов. И утром, и вечером, и в самый разгар боя. Иногда думаю: ну как так, я молюсь, а мои ребята в этот момент… Может быть, я зря помолился? Может быть, я неправильно помолился? Это очень сложно. Я сам эти моменты еще не до конца понял. Но молиться надо. И я молился за всех. И потом, в госпитале, молился за тех, кого уже не видел. Чьи имена слышал — за тех и молился.
— А за врагов вы молились? — спрашиваю я, чувствуя, что ступаю на тонкий лед.
— Нет,— холодно отвечает Дмитрий.— За врагов я не молился. Потому что это будет предательство тех, кто получил тяжелые ранения, кто погиб. Я мог бы помолиться за врага, который взят в плен. А за того, кто стоит напротив нас с оружием в руках,— нет. Мы пришли на поле боя сокрушить этого врага.
Повисает неловкая пауза.
— Но ненависти к врагу у меня нет,— уже спокойнее говорит он.— Надо исполнять воинский долг, а не искать самоудовлетворения в убийстве. Тогда будет шанс вернуться домой. У меня есть личное наблюдение: человек, который приходит на войну с жаждой кого-то убить, сам обязательно станет жертвой. Как будто есть такой закон: омыл руки в чужой крови — значит, кто-то омоет и в твоей.
«Слезу на войне пускать некогда»
Дмитрий еще долго рассказывает про обязанности командира и много раз повторяет, как важно беречь бойцов. Я не выдерживаю и напоминаю, что далеко не везде так бережно относятся к личному составу.
— Я не знаю, как себя ведут другие командиры,— поморщившись, отвечает Батя.— Наверняка среди них есть и подлецы, и негодяи — это же обычные люди. А у нас было так: надо выполнить приказ, но при этом сохранить людей. Грош цена тому полководцу, который угробил свое войско. Поэтому слова «любой ценой» мне не нравятся — цена должна быть соизмерима задаче. Но надо помнить, что у маршала — одна правда, у комбата — другая, а у солдата — третья. Первый на карте нарисует стрелочки, второй скомандует занять высоту, а третий наденет броню, вооружится и в берцах потопает по кочкам и минам к этой высоте. Кто из них прав?
— Третий,— уверенно отвечаю я.— Потому что именно он жизнью рискует.
— На самом деле все правы. Просто каждый видит войну в своем масштабе. Может, у высоты погибнет весь батальон, но благодаря этому в другом месте будет прорыв, который обеспечит победу. Но об этом пусть в штабе думают, а наше дело — выжить. И для этого командиру надо хорошо знать каждого бойца. Думать, прикидывать: этого точно не пошлешь на важное задание, а вот этот, наоборот, костьми ляжет и самую сложную задачу выполнит. Потерять его сейчас, на ровном месте,— это просто глупо. А ведь случается и такое. Иногда такой опытный человек в роту приходит, возлагаешь на него очень большие надежды. И вдруг он погибает. Причем нелепо так.
Знаете, как на войне странно бывает… Вытаскиваешь бойца: ранения страшнейшие, руки нету, ноги нету, кровопотеря большая. Думаешь, точно не жилец — ан нет, медики его спасли. В другой день позиции обстреляли кассетными боеприпасами, никого вроде не зацепило, а через полчаса человек стонет: «Что-то плоховато мне». Заваливается и на глазах начинает гаснуть. Мы ничего не понимаем, стаскиваем с него броню, осматриваем и видим крохотную дырочку в районе шеи. Кассета разорвалась, шарики разлетелись, и один попал-таки в незащищенное место. Человек сам не заметил, что ранен, а у него полным ходом внутреннее кровотечение. И уже не спасти. Из-за одного крохотного шарика.
— О чем думает командир, когда его боец погибает?
— Понимаете… слезу на войне пускать некогда. Но мы, конечно, всегда переживаем. Даже если не показываем этого. Я уже два года не воюю, а душа болит за каждого. Мне ведь приходят оттуда сообщения: «Этот погиб, этот погиб». У меня сейчас только три человека из роты постоянно находятся на боевых — медик, водитель и связист. Остальные — кто погиб, кто ранен. Ну, кто-то подлечился уже и вернулся на СВО, но в другие подразделения.
Дмитрий молчит, а потом тихо произносит:
— Все-таки рота была у меня достойная. Достойная...
Спрашиваю Батю, как к нему относились мирные жители на еще недавно украинских территориях. Он пожимает плечами: люди разные, и мнения тоже. Одни говорили российским военным: «Мы вас десять лет ждали, где же вы были, после Крыма надо было сразу идти вперед». Другие, и даже русскоязычные, подчеркивает Дмитрий, не скрывали, что негативно относятся к россиянам и хотят жить на Украине.
— А однажды я встретил на дороге старика, который нес домашний виноград. Удивился, спрашиваю его: «Бать, что там у тебя такое?» Он протягивает пакет и на чистом украинском спокойно отвечает: хлопчик, бери, угощайся. И еще что-то говорит — ни одного русского слова, я даже не очень понимаю. Но вижу, что в нем нету ненависти ко мне, нету зла! — радуется Дмитрий.— Ну, я ему просто отдал все деньги, что были в карманах. Иду дальше и думаю: как же так? Те, которые разговаривают по-русски, ждут не нас — они ждут тех, своих. А этот украинец предлагает виноград мне, русскому. У него нету в голове разделения: белый, красный, зеленый. Потому что он человека видит во мне, а не форму и оружие. Вот ведь в чем самая суть, получается. Вот что главное в жизни.
Еще Дмитрию запомнился парнишка, продающий питьевую воду на стихийном рынке в прифронтовой зоне:
— Мальчишка совсем, сверстник моего младшего сына, а глаза как у взрослого мужика. Я смотрю на него и думаю: «Мой сейчас думает о конфетках, о телефонах, о том, как бы в компьютер поиграться. А у этого парня совсем по-другому жизнь сложилась. И он идет на рынок, чтобы заработать деньги для семьи». Такие контрасты с обычной жизнью — без них войну не понять.
Или вот еще контраст. Неделю просидишь на позициях, две, три — потом выходишь, на машину прыгаешь и едешь в город по делам роты. Буквально четыре часа назад ты находился на передке, где дроны в небе, взрывы, раненые кричат, бойцы погибают. А здесь все спокойно, никакой войны: кафе, магазины, люди по улицам ходят, чай дома пьют. Как будто дверь открыл и обычную жизнь увидел. Только не для тебя эта жизнь. Ох, как оно по психике бьет…
Дмитрий качает головой и замолкает.
— У тебя время поджимает, нужно для бойцов закупиться и поскорее назад. А ты сидишь и просто смотришь на людей. И голова пустая и тупая,— тихо продолжает он.— Ты вспоминаешь, что вообще-то свободный человек. И думаешь: а правда, почему я не могу сейчас пойти домой? Берешь трубку, звонишь, слышишь голос своего ребенка — и это режет рашпилем прямо по сердцу. Потом сидишь, и в голове одна мысль: «Почему со мной все так случилось?»
— А вы злились на этих мирных людей?
— Нет, абсолютно. Ведь я для этого и был послан на войну, чтобы другие спокойно жили. Конечно, есть некоторые воевавшие, которые этого не понимают. Я им говорю: «Вы послушайте на улице детский смех и все поймете». Но и мирным людям не надо пачкать тех, кто получил ранения или погиб. Ведь они погибли за вашу спокойную жизнь здесь.
«Просто очень устал»
Война закончилась для Дмитрия под Клещеевкой. Это совсем небольшое село, которое в новостях называли «ключом от Бахмута». Вернее, было село — теперь это просто стратегические высоты. Бои здесь начались осенью 2022 года, и постепенно Клещеевка стала одним из важнейших участков фронта. Выжженная территория несколько раз переходила из рук в руки, но окончательно закрепиться не получалось ни у ВСУ, ни у ВС РФ.
В ночь на 8 марта 2024 года Батя с бойцами выдвинулся в очередной «накат». По пути отряд наткнулся на «пятаки», дистанционно установленные мины. «Знаете компьютерные диски? Ну, CD которые. Вот мина точно такого же размера, только чуть потолще, с палец где-то,— рассказывает он.— Днем их лучше видно, но днем ты из укрытия просто так не выйдешь, потому что дроны сверху. Ночью больше шансов выжить».
Вот только ночью сложнее обезвреживать мины.
— Я учился, я умею это дело,— говорит Дмитрий и тут же поправляет себя: — То есть, раньше умел. Той ночью три штуки снял. А четвертую… Вот подумал бы над ней еще пару минут — и все прошло бы гладко. Точно черт меня дернул — давай побыстрее…
Дмитрий смеется, а потом снова становится серьезным:
— На самом деле я тогда очень устал. Честно скажу: просто очень устал.
Это был 534-й день с момента объявления мобилизации.
После взрыва бойцы унесли своего Батю в укрытие. Потом была обычная цепочка: эвакуационная группа, стабилизационный медпункт, госпиталь. Почти месяц Дмитрий лежал в отделении реанимации. Взрыв оторвал кисть левой руки, осколки перебили множество костей, повредили барабанные перепонки и лишили зрения. Операции шли одна за другой: врачи соединяли кости металлическими штырями, восполняли кровопотерю, извлекали осколки, но не могли гарантировать, что пациент выживет. А когда Дмитрий выходил из наркоза, то оказывался в кромешной тьме.
И в ней он готовился к смерти.
— У меня было состояние между небом и землей. Я понимал, что уже отхожу. Попросил, чтобы священник пришел в палату и меня соборовал. Не хотел умирать без исповеди и причастия,— рассказывает мужчина.— Очень тяжело было: ноги раздуло, как у слона, и постоянная боль. В госпитале ты испытываешь все, что написано в Евангелии. Там есть притча, когда грешник в аду просит хотя бы одну каплю влаги на язык. У меня было именно так. Я очень хотел пить, но поскольку идет операция за операцией, то пить нельзя. И вы даже не представляете, какую жажду я тогда испытывал. Это истинная жажда, как у того грешника. Даже начались видения: будто меня приводят в ванную комнату, включают душевые лейки — и я пытаюсь ртом поймать хоть каплю. Но все падали мимо.
И тогда к незрячему Дмитрию пришел Иисус Христос.
— Боль не отступала, не прекращалась, я лежал в забытьи — и вдруг увидел свою палату. А по ней шел Господь наш Иисус Христос. Длинные белые одежды, бородка — ну все как должно быть. Как писано на иконах, так и есть. Справа и слева от Него были… ну, ангелы, наверное. Тоже в длинных одеяниях, но лиц не видно.
Вот идут ко мне эти три фигуры — Господь с ангелами. Уже совсем близко. И я забываю обо всем — о боли, о войне, о близких. Как будто я один во всем мире. Как будто никакого мира больше нет. Только я и Господь. И понимание, что я сейчас уйду с Ним.
Но тут вдруг послышались голоса моих детей, моей матери. Я отвлекся, и состояние спокойствия сразу ушло. Тогда Господь — раз и пошел стороной, мимо кровати! Тут уже возник сильный страх, что Он уходит. Я ведь надеялся, что Он меня исцелит. Господь в Библии лечил слепых, глухих, бесноватых, главное — верить. А я верю. И я подумал: «Господи, я к одежде Твоей прикоснусь и исцелюсь». Потянулся, дотронулся до Его одеяния, и оно сразу изменилось. Ткань была как белый снег, а стала серая, пыльная. Я еще больше испугался, что своими грехами запачкал одежду Господа Бога.
Очнулся на кровати, меня теребят, дергают… Оказывается, я очень долго был без сознания, и девчонки, которые в госпитале волонтерили, включили на телефоне запись голосов моих близких, чтобы до меня достучаться. Так и вышло.
В голосе Дмитрия появляются новые, торжественные интонации. Он словно проповедует:
— Это видение со мной осталось навсегда. И с тех пор я знаю: Бог есть. Я даже нисколько не сомневаюсь. Бог есть, и любовь важнее всего. Как в Евангелии сказано: «Возлюби Господа Бога и возлюби ближнего твоего, как самого себя». Вот что самое главное я понял на жизненном пути. Если ты ближнего возлюбишь, как самого себя, разве ты сможешь причинить ему вред? Конечно, нет.
— Дмитрий, но ведь вы же были на войне! — перебиваю я.
— То другое…— вздыхает ветеран.— То совсем другие моменты. Воевали, воюем и воевать будем — это наша грешная жизнь. А если бы каждый жил именно так, как Господь сказал, никакой войны бы не было.
Я не отстаю и прошу объяснить, как могут сочетаться такая глубокая христианская вера и участие в боевых действиях. Тогда Дмитрий предлагает поговорить о причинах СВО. Слово за слово — и мы быстро попадаем в ловушку бесконечного спора, где собеседники друг друга не слышат. Совсем как в соцсетях.
—…А теперь нам надо твердо этот вопрос решить,— настаивает Дмитрий.— Мне горько только от одного: что мы воюем с людьми, с которыми разговариваем на одном языке. Недавно товарищ ставил песню про СВО, там слова такие: одним приказ «Вперед!» на русском мате, а другим приказ «Стоять насмерть!» на русском мате. А в итоге нас всех становится меньше.
Он примирительно добавляет:
— Вам, чтобы это все понять, надо побывать в нашей шкуре. Хотя бы в закрепе посидеть. А если всего хапнуть, если в штурм сходить... После первого же штурма у вас сильно поменяется полярность в голове. Но я вам очень сочувствую, если вы попадете туда.
«Проблеск в темноте»
Врачи сделали Дмитрию восемь операций на глазах: извлекали осколки, пересаживали роговицу, вливали специальный гель. В палату приходил священник: отец Андрей «слезно молился» за раненых. «И в один прекрасный день он снова начал молиться, а я вдруг увидел проблеск в темноте,— рассказывает Дмитрий.— Оказывается, это батюшка встал под лампу, и у него лысина заблестела. А я этот свет смог разглядеть».
Так тьма отпустила Дмитрия.
— Теперь у меня зрение работает как старая черно-белая камера в ночное время,— объясняет он.— При ярком свете я вижу очертания стола, но не могу четко определить его границы. Сейчас вижу ваш силуэт. Не могу сказать, какое у вас лицо и все остальное, но знаю, что вы человек.
Поначалу Дмитрий надеялся, что зрение продолжит восстанавливаться. Но после очередного обследования хирург сказал честно: шансов на улучшение больше нет.
— Он мне говорит: «Понимаешь, это лучшее, что могло быть. Поэтому радуйся тому, что есть». И я радуюсь, что вижу свет, вижу силуэты. Я свое состояние осознал и принял,— говорит Батя.— А зачем считать себя несчастным? Я сегодня поел — это хорошо. Я не мучаюсь жаждой — это хорошо. Я могу ходить, говорить, я мыслю. Да, испытываю трудности, боль, но я живой. Я живой! Это самое главное. Тем более что мне столько людей помогли и помогают. Врачи, священники, волонтеры… Обязательно напечатайте мои слова: низкий поклон всем волонтерам в госпиталях. Низкий поклон фондам, которые работают с ранеными, добиваются выплат, помогают с документами. Если бы не они, нам, ослепшим, было бы намного страшнее.
К Дмитрию еще в госпитале пришли сотрудники «Дома слепоглухих»: многие военные врачи сообщают организации о «профильных» раненых. Директор фонда Елена Федосеева, незрячая женщина, стала учить командира управлять телефоном с помощью голоса и параллельно готовила его к новой жизни.
— Если человека кинуть в черную бездну, то ему будет страшно. А если человека направить, показать, объяснить, то страх пропадает,— рассуждает Дмитрий.— Я сначала даже не верил, что слепой может работать на компьютере и переписываться в телефоне. Не верил, что смогу ходить по улицам и путешествовать по России. А сейчас я освоился с айфоном о-го-го как! Могу пользоваться мессенджерами, искать информацию, строить маршрут. Хотя, конечно, все это привязано к интернету, а он сейчас пропадает, такое в стране положение. Но тот же Max для незрячих приспособлен хорошо, надо только привыкнуть.
После выписки Дмитрий приехал в подмосковный центр «Дома слепоглухих» на социальную реабилитацию. Там ветеран познакомился с другими людьми с нарушениями зрения и слуха. И каждый день учился у них, как теперь жить:
— Меня в комнате поселили со слепоглухим человеком — я даже не понимал сначала, как с ним взаимодействовать. Потом доктор говорит: «Позови Сашку, пусть на массаж приходит».— «А как его позвать-то?» — «Ты подойди, дотронься, почеши пальцами, он все поймет». Я пришел, все сделал — Сашка заулыбался, руку мне пожал и к доктору помчался. И как мне на свое состояние жаловаться? Ведь есть люди, которым еще хуже, а они не скулят. Они живут. Значит, и я смогу.
«Очень важно продолжать мозговую деятельность»
Дома Дмитрий живет один, вернее, с котом. «Он у меня здоровый такой, курильский бобтейл. Утром запрыгивает, начинает по груди топтаться — вставай, хозяин, корми! — смеется котовладелец.— Ну, встаю. Надо воду ему налить, сыпануть жменьку сухого корма, в лотке убраться. На ощупь, да — совком поковырял, пакет на руку надел, в другой пакет пособирал. Такое, получается, развитие мелкой моторики».
Дальше все как у зрячих людей: душ, чайник, крепкий чай с медом. Обязательно молитва: «Бывает, она как ручеек течет. А бывает, идет сложно, тяжело». Затем завтрак. Иногда Дмитрий заказывает доставку еды, но чаще готовит сам — это вполне возможно, если помнить, где что лежит на кухне.
Потом начинается учеба. Дмитрий поступил в РАНХиГС на юридический факультет — все-таки знакомая по прошлой жизни тема. Изучает гражданское право, окончил уже три курса. Собирается писать диплом по теме бесплатной юридической помощи: «Преподаватели присылают тексты лекций. Айфон озвучивает их, я слушаю. Часть преподавателей со мной напрямую связываются, один на один. Дистанционно разбираем учебные вопросы. Очень интересные люди, настоящие профессионалы — например, действующий судья со мной занимался».
Я признаюсь Дмитрию, что не могу даже представить учебу вслепую. Он кивает:
— Сложно, конечно. Сложно. Многие спрашивали: да зачем тебе это надо? Я и сам иногда задавался этим вопросом. Но в нашей ситуации очень важно продолжать мозговую деятельность. Стоит только остановиться, лечь на диван — день, два, и тебя это затягивает. Превращаешься в овощ, которого водят за пальчик.
Отдых у Дмитрия тоже интеллектуальный: он общается с «Алисой» в умной колонке:
— Мне интересно ее расспрашивать о загадках истории, о тайнах археологии. Оказывается, у нас в России тоже есть пирамиды и древние каменные лабиринты. Оказывается, в Сибири оттаивают гробницы скифов. Или вот Соловецкий монастырь — вы знаете, что он построен на старом капище? И я тоже не знал! Слушаешь про такие вещи и задаешься вопросами: а что у нас с летописями, все ли в них правда? А может, знаменитая библиотека Ивана Грозного и не пропала вовсе? Может, ее нам специально не показывают, чтобы в смуту не вводить народ? А может, некоторые вещи пока рано знать человечеству. Далеко ходить не надо: Эйнштейн открыл атомные реакции — и что мы сделали первым делом? Бомбу. Господь дал нам новое знание, чтобы бесплатная энергия была, а мы бомбой кучу народу убили.
Дмитрий старается не засиживаться в Петрозаводске: «Дом слепоглухих» проводит встречи, конференции, организует экскурсии. Недавно была большая поездка в Санкт-Петербург — и Дмитрий долго рассказывает мне, где был, с кем встречался, что услышал нового, что ему понравилось в Питере, а что нет.
— Наверное, я вас уже утомил разговорами,— вдруг говорит он.— Но понимаете, для незрячих и слепоглухих очень большая беда — отсутствие информации. Обычные люди над этим не задумываются, потому что вокруг них просто море информации. А у нас нет. Поэтому вырабатывается привычка: если узнал что-то новое, обязательно расскажи другим. Какая трость лучше, какая программа появилась, какие законы приняли, да просто что в стране происходит. Вы не представляете, как нам важно это знать.
«У меня теперь другая война»
Сейчас Дмитрий получает «офицерскую пенсию» и говорит, что ее «в принципе достаточно». Признает, что «есть нюансы, приходится ходить по инстанциям, добиваться некоторых моментов», но сам же и добавляет, что «под лежачий камень вода не течет». Гораздо больше проблем у него в сфере социального обеспечения. Например, так и не удалось получить дорогостоящий спортивный протез для руки, хотя Дмитрий прошел все комиссии и вместе с волонтерами написал множество обращений. По его словам, ответили отпиской — мол, государство уже выдало ветерану бионический протез. «Они не понимают, в чем разница,— раздраженно говорит мужчина.— Что такое бионика? Два датчика стоят, передают сигнал, кисть сжимается, можно дверь открыть. Но у него предельная нагрузка — четыре килограмма. А спортивный протез позволяет подтягиваться, с ним можно взять штангу. Вы же любите по телевизору показывать паралимпийцев и говорить, какие они молодцы? Ну так обеспечьте людей протезами, если они хотят заниматься».
Похожая история получилась с системой «Умный дом»: пообещали установить, даже сообщили в новостях, что помогли ветерану СВО, но так и не довели дело до конца. «У нас законы написаны правильно. Но исполнительная власть очень уж нерешительная,— вздыхает Дмитрий.— Это чисто человеческий фактор: одни люди добросовестно работают, а где-то совсем другая ситуация».
Много сил уходит на то, чтобы разобраться во «всяких глупых нюансах» системы здравоохранения. «Я прихожу в Петрозаводске в больницу, а мне говорят: "У вас страховка федеральная, надо переделать на региональную". Начинаю расспрашивать, уточнять — оказывается, в моем положении выгоднее федеральная»,— приводит пример Дмитрий. Потом рассказывает, как главврач Центральной республиканской больницы Мордовии Сергей Лядаев обеспечил медпомощь для незрячих ветеранов СВО из других регионов: «Некоторым даже операции сделали — и никто не спрашивал, какая у них страховка. Потому что человек хочет помочь и прикладывает усилия».
Проблем со здоровьем у Дмитрия много, но он о них не рассказывает. Только однажды замечает вскользь:
— Так хочется подлечиться и нормально пожить... Побывать на берегу Тихого океана, ощутить его мощь, вкус соленых брызг. Хочется на воздушном шаре подняться в небо, не на самолете, а именно в свободном полете. Мне говорят некоторые: «Дмитрий Саныч, ты молодец, что не сдаешься». А как я могу сдаться? Я русский солдат. Просто у меня теперь другая война.
Неожиданно он улыбается. Лезет в карман и достает телефон.
— Я недавно нашел песню хорошую, из детства. Когда ее услышал, то чуть не расплакался. Давайте вам поставлю.
Пальцы здоровой руки бегают по черному экрану, как по клавишам пианино. Дмитрий прислушивается к ускоренному механическому голосу айфона: «Вкладки. Ноль. Кнопка. Вкладки. Выбрано. Закладки. История. Загрузки. Кнопка. Меню. Файл. Кнопка. Иди. Подчеркивание. Дорогой. Воспроизвести. Кнопка». Звучит музыка. Кажется, я слышал ее в советском мультфильме? Добрые голоса нежно поют:
Спроси у жизни строгой,
Какой идти дорогой?
Куда по свету белому
Отправиться с утра?
Какой идти дорогой?
Куда по свету белому
Отправиться с утра?
Иди за солнцем следом
Хоть этот путь неведом.
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра…
Хоть этот путь неведом.
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра…
— Прекрасная песня, правда? — растроганно говорит Дмитрий.— Ее автор говорит о самом главном: если вы стремитесь к добру, то придете к добру (песня композитора Марка Минкова на стихи поэта Юрия Энтина из фильма-сказки «Приключения Маленького Мука», 1983 год.— “Ъ”).
Ах, сколько будет разных
Сомнений и соблазнов…
Не забывай, что эта жизнь
Не детская игра.
Сомнений и соблазнов…
Не забывай, что эта жизнь
Не детская игра.
Ты прочь гони соблазны,
Усвой закон негласный:
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра…
Усвой закон негласный:
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра…
Эта слишком добрая песня на секунду вызывает у меня раздражение. Я порываюсь спросить у ветерана, можно ли считать участие в войне «дорогою добра». Но вместо этого закрываю глаза, оказываюсь в полной темноте и вспоминаю его слова: «Чтобы это все понять, надо побывать в нашей шкуре». И больше не хочу задавать никаких вопросов.
В конце концов это ведь Дмитрий увидел Господа нашего Иисуса Христа.
Газета «Коммерсантъ» №216/Пот 23.11.2026, стр. 1