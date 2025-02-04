В ГД просят Минприроды дать волонтерам доступ в заповедник «Утриш»

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП) обратился к главе Минприроды Александру Козлову с просьбой дать волонтерам доступ в заповедник «Утриш» для содействия уборке мазута с побережья и спасению птиц. Текст обращения есть в распоряжении «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В обращении господина Гусева отмечается, что на территории Краснодарского края от разлива нефтепродуктов пострадало «все побережье от Новороссийска до Сочи», в том числе территория заповедника «Утриш». При этом, доступ на территорию заповедника ограничен для волонтеров, они смогли туда попасть при сопровождении лишь дважды — 1 и 5 января.

«Нельзя бросать природу в беде. Запросили у ведомства информацию, что конкретно делается в заповеднике "Утриш" для очистки побережья и спасения птиц. А также просим подумать над тем, чтобы все-таки пустить волонтёров. Ведь они действительно хотят помочь. Это дорогого стоит, позвольте им это сделать»,— сказал Дмитрий Гусев в разговоре с агентством.

«Утриш» расположен в границах Анапы и Новороссийска. Его площадь составляет 9910,33 га земельно-лесного фонда и 1428,43 га морской акватории, в том числе два участка морских вод, примыкающих к юго-западному побережью Абрауского полуострова между водотоками Широкая Щель и Водопадная Щель. На зимовку в заповедник прилетают краснокнижные виды водоплавающих птиц. По данным регионального оперштаба на 31 января, в заповеднике сосредоточено 13 видов птиц общей численностью более 100 тыс. особей.

Полина Мотызлевская