Замминистра образования Кубани извинился за словесную перепалку с волонтерами

Замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Урайкин принес извинения за инцидент с волонтерами в одном из реабилитационных центров для очистки птиц от мазута. Поведение сорвавшегося на крик чиновника раскритиковал глава Росмолодежи Григорий Гуров.

«В пылу задач не поняли друг друга. Все болеем и переживаем за общее дело»,— написал господин Урайкин в Telegram-канале.

Он признал, что эмоционально высказался в адрес волонтеров, и связал это с напряжением на фоне ситуации. Замминистра пояснил, что приезжал в центр, так как получил данные о жалобах на его закрытие. «По факту оказалось, что переезд инициирован самими волонтерами в помещение для приема большего числа пострадавших птиц. Благодарю волонтеров за труд!»— заключил замминистра.

Разлив мазута произошел 15 декабря после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». 10 января произошел новый разлив нефтепродуктов из кормовой базы «Волгонефти-239», севшего на мель у порта Тамань. Президент Владимир Путин назвал ЧП одним из самых серьезных вызовов в области экологии, с которыми страна сталкивалась в последние годы. Вчера новые выбросы мазута были обнаружены в шести районах Крыма.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ».