Путин пообещал подумать про координацию волонтерской помощи пограничью

Владимир Путин пообещал подумать, как объединить усилия волонтеров для координации помощи пострадавшим от ВСУ приграничным регионам. Он поблагодарил всех волонтеров, кто занимается этой работой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ходе «Итогов года» журналистка Ксения Собчак в разговоре с президентом упомянула о проекте журналистов «Осторожно Media» по помощи жителям Курской области, пострадавшим от атак украинских военных на регион. По ее словам, неравнодушных людей, желающих помочь жителям приграничья, много. Госпожа Собчак попросила президента создать «единое окно», чтобы объединить усилия граждан и общественных организаций по помощи пострадавшим.

Отвечая на вопрос журналистки, президент поблагодарил волонтеров и общественников за помощь, оказанную жителям приграничья. Идею о создании «единого окна», объединяющего усилия граждан в этой сфере, президент поддержал. «Я подумаю, как это сделать сам, и обязательно попрошу соответствующие ведомства»,— сказал Владимир Путин. Этот вопрос, как отметил глава государства, будет обсуждаться в том числе с Минобороны и с главами регионов.