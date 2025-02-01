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Коммерсантъ FM
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Волонтеров на Кубани обяжут регистрироваться и делать прививки

В Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края с 3 февраля начнут действовать методические указания по спасению птиц, которые пострадали от разлива мазута. Волонтеров обяжут регистрироваться на платформе «Добро.рф» и делать прививки от гепатита, столбняка и дифтерии.

О введении новых правил сообщил оперштаб Краснодарского края. Согласно правилам, волонтеры будут разделены на три категории: мойщики, спасатели и ветеринары.

Для получения статуса волонтера человек должен пройти регистрацию на платформе «Добро.рф». Кроме того, он должен заполнить анкету с персональными данными и указать информацию о вакцинации. В случае ее отсутствия человека не допустят к работе с птицами.

Новые требования к волонтерам составили Минприроды, ученые и представители общественных движений. Оперштаб уточняет, что их введение обсуждали с руководителями центров реабилитации птиц.

Разлив мазута в Черном море произошел 15 декабря в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». МЧС сообщало, что в акватории Черного моря было собрано 178 тыс. тонн нефтепродуктов. Известно, что в результате разлива мазута погибли около 70 дельфинов и как минимум 4,1 тыс. птиц.

Подробнее о ЧП — в материале «Ъ» «Черное Черное море».

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