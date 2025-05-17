Волонтеры-доноры в России смогут получить знак отличия

В России волонтеры, которые сдавали кровь, а также стали донорами костного мозга и стволовых клеток, смогут получить нагрудный знак отличия. Награда получила название «Доброволец России». Соответствующее постановление от 15 мая опубликовано на сайте правительства.

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«Претенденты на награждение должны предоставить информацию о количестве донаций (процедур сдачи) крови за последние шесть лет или справку о факте и дате донаций костного мозга и стволовых клеток, а также копию сведений о своей добровольческой (волонтерской) деятельности, описание которых размещено в электронной системе “Добро.РФ”»,— уточняется в пресс-релизе.

Постановление необходимо, чтобы реализовать новые нормы федеральных законов. Среди них — «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Законы приняты в декабре 2024 года.

Подробнее о донорской деятельности в РФ — в интервью «Ъ» гендиректора Национального РДКМ Анны Андрюшкиной.