Более 10 тыс. москвичей стали волонтерами на мероприятиях ко Дню Победы

Более 10 тыс. жителей Москвы подали заявки на вступление в волонтерский корпус 80-летия Победы, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. В преддверии Дня Победы волонтерам предстоит встречать на вокзалах и в аэропортах ветеранов, помогать им добираться до гостиниц, сопровождать на различные мероприятия. Также волонтеры примут участие в акциях «Георгиевская лента» и «Цветы Победы».

Обучать волонтеров будут в два этапа. Первый — онлайн курс, состоящий из блоков, посвященных основам добровольческой деятельности, истории Великой Отечественной войны. Второй этап — проверка знаний экспертами на очных занятиях.

Вступить в волонтерский корпус могут жители Москвы старше 14 лет. Подать заявку можно на сайте Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Как отметила госпожа Сергунина, за последние семь месяцев волонтеры корпуса поучаствовали в 150 «патриотических событиях».

Полина Мотызлевская