Более 700 волонтеров ищут пропавших пять дней назад в Туве девочек
В поисках двух пропавших в Туве девочек участвуют более 700 волонтеров. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского управления МЧС. Спасатели уже обследовали 97 км береговой линии реки Енисей.
Сотрудники МЧС осмотрели 67 островов и 28 завалов. С помощью беспилотников спасатели обследовали зону от села Оттук-Даш Кызылского района до села Ийи-Тал Улуг-Хемского района, уточнили в МЧС.
Всего было сформировано 190 спасательных групп. Среди участников операции — сотрудники Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, активисты поискового отряда «СаяныСПАС», волонтерского движения «Единая Россия» и движения «Народный фронт», сообщили в ведомстве.
В пресс-службе МВД рассказали, что сегодня в 22 км от города Кызыл в воде обнаружили тапок одной из пропавших девочек. Обувь другой девочки и сотовые телефоны пропавших нашли еще 2 июля на берегу реки Енисей.
Вечером 1 июля две девочки 12 и 13 лет ушли из дома на прогулку и не вернулись. На следующий день их телефоны обнаружили на берегу недалеко от их мест жительства. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Правоохранительные органы при пропаже несовершеннолетних часто возбуждают уголовное дело по более серьезным статьям, таким как "Убийство", даже при отсутствии прямых доказательств, чтобы оперативно задействовать все необходимые силы и средства для поиска и расследования. Такая практика позволяет мобилизовать широкий спектр служб и начать полномасштабные следственно-оперативные действия немедленно.
Поисковые мероприятия в Туве и других регионах, как правило, включают участие спасателей МЧС, сотрудников полиции, служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также большое количество волонтеров. Для обследования территорий активно применяются беспилотные летательные аппараты, а также наземные группы и специализированная техника. Ранее в Туве уже проводились масштабные поиски, например, заблудившейся в горах туристки или пожилой сборщицы дикоросов, в которых также были задействованы спасатели и беспилотники.