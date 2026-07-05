Более 700 волонтеров ищут пропавших пять дней назад в Туве девочек

В поисках двух пропавших в Туве девочек участвуют более 700 волонтеров. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского управления МЧС. Спасатели уже обследовали 97 км береговой линии реки Енисей.

Сотрудники МЧС осмотрели 67 островов и 28 завалов. С помощью беспилотников спасатели обследовали зону от села Оттук-Даш Кызылского района до села Ийи-Тал Улуг-Хемского района, уточнили в МЧС.

Всего было сформировано 190 спасательных групп. Среди участников операции — сотрудники Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, активисты поискового отряда «СаяныСПАС», волонтерского движения «Единая Россия» и движения «Народный фронт», сообщили в ведомстве.

В пресс-службе МВД рассказали, что сегодня в 22 км от города Кызыл в воде обнаружили тапок одной из пропавших девочек. Обувь другой девочки и сотовые телефоны пропавших нашли еще 2 июля на берегу реки Енисей.

Вечером 1 июля две девочки 12 и 13 лет ушли из дома на прогулку и не вернулись. На следующий день их телефоны обнаружили на берегу недалеко от их мест жительства. Следственный комитет возбудил уголовное дело.