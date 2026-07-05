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Более 700 волонтеров ищут пропавших пять дней назад в Туве девочек

В поисках двух пропавших в Туве девочек участвуют более 700 волонтеров. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского управления МЧС. Спасатели уже обследовали 97 км береговой линии реки Енисей.

Сотрудники МЧС осмотрели 67 островов и 28 завалов. С помощью беспилотников спасатели обследовали зону от села Оттук-Даш Кызылского района до села Ийи-Тал Улуг-Хемского района, уточнили в МЧС.

Всего было сформировано 190 спасательных групп. Среди участников операции — сотрудники Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, активисты поискового отряда «СаяныСПАС», волонтерского движения «Единая Россия» и движения «Народный фронт», сообщили в ведомстве.

В пресс-службе МВД рассказали, что сегодня в 22 км от города Кызыл в воде обнаружили тапок одной из пропавших девочек. Обувь другой девочки и сотовые телефоны пропавших нашли еще 2 июля на берегу реки Енисей.

Вечером 1 июля две девочки 12 и 13 лет ушли из дома на прогулку и не вернулись. На следующий день их телефоны обнаружили на берегу недалеко от их мест жительства. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Правоохранительные органы при пропаже несовершеннолетних часто возбуждают уголовное дело по более серьезным статьям, таким как "Убийство", даже при отсутствии прямых доказательств, чтобы оперативно задействовать все необходимые силы и средства для поиска и расследования. Такая практика позволяет мобилизовать широкий спектр служб и начать полномасштабные следственно-оперативные действия немедленно.

Поисковые мероприятия в Туве и других регионах, как правило, включают участие спасателей МЧС, сотрудников полиции, служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также большое количество волонтеров. Для обследования территорий активно применяются беспилотные летательные аппараты, а также наземные группы и специализированная техника. Ранее в Туве уже проводились масштабные поиски, например, заблудившейся в горах туристки или пожилой сборщицы дикоросов, в которых также были задействованы спасатели и беспилотники.

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