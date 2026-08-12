У помощи становится больше рук

Социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) становится все больше: их число, по данным Минэкономики и Росстата, выросло до 133 тыс. за последние 13 лет. Одновременно с этим почти вдвое — до 3,7 млн человек — увеличилось и число волонтеров, работающих с такими организациями. «Сектор социально ориентированных НКО не только наращивает ресурсную базу, но и последовательно увеличивает реальный охват населения»,— заявили “Ъ” в Минэкономики. О стремительном росте сектора СОНКО говорить пока рано, отмечают эксперты, ведь многие из организаций закрываются, не справившись с реализацией своей миссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Число социально ориентированных некоммерческих организаций по итогам 2025 года выросло до 133 тыс., что на 23% больше, чем в 2012 году, сообщили “Ъ” в Минэкономики и Росстате. Больше всего организаций сосредоточено в Центральном (33,7 тыс.), Приволжском (25,3 тыс.) и Сибирском (16,5 тыс.) федеральных округах. Число волонтеров, работающих в этих НКО, за прошедшие 13 лет увеличилось с 1,4 млн до 3,7 млн человек.

Социально ориентированными НКО считаются организации, которые занимаются решением социальных проблем, например оказанием помощи пострадавшим в ЧС, развитием проектов в области благотворительности, образования и медицины. Такие НКО имеют право на финансовую поддержку от государства и налоговые льготы. С 2021 года Минэкономики ведет реестр СОНКО. Остальные НКО контролирует Минюст.

Финансирование СОНКО также увеличилось: в 2025 году оно превысило 2 трлн руб., что в 4,5 раза больше, чем в 2012 году. Среди основных источников — пожертвования от частного бизнеса (612,2 млрд руб.) и пожертвования граждан (605,6 млрд руб.). Бюджетная поддержка СОНКО со стороны регионов выросла за 13 лет почти в 18 раз — с 25,2 млрд до 463,1 млрд руб. В 5,2 раза — до 95,6 млн человек — увеличилось число граждан, получивших социальные услуги, юридическую и благотворительную помощь от СОНКО.

Самые распространенные направления деятельности таких организаций — это образование, просвещение, культура, здравоохранение и спорт: в этих сферах работают 39,4 тыс. организаций.

Социальным обслуживанием и поддержкой семей, материнства и детства занимаются 16,2 тыс.

НКО, благотворительностью и добровольчеством — 14,6 тыс., патриотическим воспитанием — 8 тыс., охраной окружающей среды и защитой животных — 3,3 тыс.

«Сектор социально ориентированных НКО не только наращивает ресурсную базу и расширяет сеть, но и последовательно увеличивает реальный охват населения, превращаясь в одного из ключевых поставщиков социальных услуг и благотворительной поддержки в стране,— заявила “Ъ” замглавы Минэкономики Татьяна Илюшникова.— Пятикратный рост числа получателей помощи — наглядное подтверждение того, что некоммерческий сектор становится все более заметным и востребованным инструментом решения социальных задач».

Некоторые из существующих сегодня НКО в 2012 году также занимались волонтерской деятельностью как общественные объединения или сообщества, но не были зарегистрированы как юрлица, пояснила “Ъ” гендиректор центра развития и поддержки НКО «Д.груп» Инга Моисеева. Кроме того, говорит эксперт, за последние годы многие организации перешли на цифровую отчетность, в результате чего государству стало проще отслеживать их деятельность. Таким образом, отмечает она, обнародованные данные Минэкономики прямо не свидетельствуют о реальном укреплении сектора НКО, так как отчасти связаны с более широким охватом статистического учета.

Исполнительный директор благотворительного фонда поддержки и развития социальных программ «Социальный навигатор» Татьяна Задирако отмечает повышенное внимание, которое уделяет государство волонтерству и СОНКО в последние годы,— благодаря этому у людей появилось больше возможностей участвовать в добровольчестве. Она, в частности, напоминает, что сегодня при поступлении в вуз волонтеры могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ. Однако говорить о бурном росте волонтерства не стоит, считает госпожа Задирако: «Нельзя сказать, что число НКО увеличилось. Их постепенно становится больше, но это происходит параллельно с закрытием организаций, которые не справляются с реализацией своей миссии».

Полина Мотызлевская