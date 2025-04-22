Волонтеров сделают более защищенными

Росмолодежь предложила установить меры социальной поддержки для волонтеров, работающих в Крыму, Краснодарском крае, а также в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Соответствующий законопроект опубликован на regulation.gov.ru. Поправки предлагается внести в президентский указ №247 от 30 апреля 2022 года. Он устанавливает выплаты в размере 3 млн руб. в случае ранения и 5 млн руб. в случае гибели волонтеров в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Расширение перечня регионов, как считают в ведомстве, повысит социальную защищенность волонтеров, в том числе участвующих в эвакуации мирного населения с приграничных территорий.

В пояснительной записке отмечается, что меры подготовлены в рамках поручений президента Владимира Путина, данных по итогам его встречи с волонтерами на форуме «#МыВместе» 5 декабря прошлого года. На встрече президент вручил награду «Волонтер года» руководителю движения «Вторая жиZнь» Марии Карпенко. В августе 2024 года волонтеры движения помогали властям вывозить жителей приграничных районов Курской области.

Полина Мотызлевская