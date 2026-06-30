Минэкономразвития составило план развития волонтерства до 2028 года
Правительство в конце прошлого года утвердило концепцию содействия развитию добровольческой деятельности. Теперь Минэкономразвития при участии Росмолодежи, МЧС, Минздрава, Минкультуры, ФМБА и других ведомств составило план реализации этой концепции до 2028 года. Он состоит из 46 мероприятий.
В частности, Общественная палата и российский Красный Крест разработают методические рекомендации по психологической поддержке добровольцев. Также добровольцы будут совершенствовать свои навыки оказания медицинской помощи в зонах чрезвычайных ситуаций — комплекс образовательных программ предложит Минздрав. Минпросвещения включит вопросы, связанные с волонтерством и общественной работой, в школьный курс «Разговоры о важном».
На базе системы «Добро.рф» власти намерены внедрить программу «материального и нематериального» поощрения волонтеров. Они смогут копить баллы — например, за участие в ликвидации ЧС — и использовать их для льготного посещения кинотеатров, музеев и концертов.
Подробнее — в материале «Ъ» «Волонтеров попросят не выгорать».
Правительственный план Минэкономразвития по развитию волонтерства до 2028 года является продолжением утверждённой в конце 2025 года концепции содействия добровольческой деятельности. Эта концепция опирается на данные Росстата, согласно которым число волонтеров, работающих с НКО, выросло с 3,2 млн до 4,8 млн человек в 2022–2024 годах, а вклад добровольчества в ВВП РФ увеличился с 597,4 млрд рублей до 1,3 трлн рублей за этот же период. По опросам ВЦИОМа, 28% граждан уже занимаются добровольчеством, и 67% планируют это делать. Концепция направлена на развитие «культуры добровольчества», расширение мер поддержки и улучшение условий работы волонтеров, а также на формирование «традиционных российских духовно-нравственных ценностей» через популяризацию волонтерства.
Помимо прочего, план включает в себя меры по популяризации волонтерства среди населения, в том числе через кино и компьютерные игры, с целью формирования «позитивного образа» добровольцев. Регионам будет поручено присваивать улицам и переулкам названия, связанные с добровольческой работой. Также планируется развивать добровольчество среди граждан старшего поколения при помощи Соцфонда и субъектов федерации, а также привлекать российских волонтеров к мероприятиям международных организаций, включая ООН.
Предложения об усилении мотивации волонтеров, в частности, за счет зачета деятельности в пенсионный стаж, бесплатного проезда или льгот на образование, встречаются со скепсисом со стороны некоторых чиновников. В то время как часть волонтеров настаивает на расширении социальных гарантий, парламентарии призывают не подменять идею служения системой преференций и льгот, отмечая, что волонтерство по своей природе не предполагает материальной мотивации. Власти заинтересованы в помощи добровольцам, но рассматривают их мотивацию прежде всего как общественную миссию.