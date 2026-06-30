Минэкономразвития составило план развития волонтерства до 2028 года

Правительство в конце прошлого года утвердило концепцию содействия развитию добровольческой деятельности. Теперь Минэкономразвития при участии Росмолодежи, МЧС, Минздрава, Минкультуры, ФМБА и других ведомств составило план реализации этой концепции до 2028 года. Он состоит из 46 мероприятий.

В частности, Общественная палата и российский Красный Крест разработают методические рекомендации по психологической поддержке добровольцев. Также добровольцы будут совершенствовать свои навыки оказания медицинской помощи в зонах чрезвычайных ситуаций — комплекс образовательных программ предложит Минздрав. Минпросвещения включит вопросы, связанные с волонтерством и общественной работой, в школьный курс «Разговоры о важном».

На базе системы «Добро.рф» власти намерены внедрить программу «материального и нематериального» поощрения волонтеров. Они смогут копить баллы — например, за участие в ликвидации ЧС — и использовать их для льготного посещения кинотеатров, музеев и концертов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Волонтеров попросят не выгорать».