Красный Крест анонсировал раздачу гуманитарной помощи в Крыму

Российский Красный Крест (РКК) направил дополнительные средства гуманитарной помощи в Крым и Севастополь из-за введения режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Сейчас у организации в Крыму есть 800 продуктовых наборов, 700 гигиенических наборов, 43 тонны питьевой воды, а также технические средства реабилитации — инвалидные коляски, ходунки, трости и костыли. Дата и место раздачи в республике не уточняются.

В Севастополе в наличии 600 гуманитарных наборов, в которые входят еда и гигиенические принадлежности. В городе помощь смогут получить инвалиды первой и второй групп, переселившиеся в 2025-2026 годах, а также те, кто прибыл ранее, но находится в трудной жизненной ситуации. Выдача в Севастополе начнется 13 июля.

Кроме того, получить гуманитарную помощь можно будет в севастопольском центре содействия РКК, который откроется 15 июля. Там же будет размещена установка для очистки воды и резервные аккумуляторы — с их помощью люди смогут зарядить мобильные телефоны и другие устройства, воспользоваться Wi-Fi и компьютерами.

В конце июня власти Крыма и Севастополя ввели режим ЧС регионального масштаба для решения экономических вопросов. 6 июля на территории республики произошли массовые отключения энергоснабжения. На следующий день в нескольких городах региона появились центры содействия, в которых можно заряжать устройства и хранить медикаменты.