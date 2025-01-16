Волонтеры рассказали об отравлении при очистке пляжей от мазута

Некоторые волонтеры, помогающие в очистке черноморских пляжей после разлива мазута, ощущали признаки отравления этим нефтепродуктом, рассказали они РБК. Часть волонтеров заявили, что у них проблем не возникло.

Один из волонтеров Юрий, который работает с 17 декабря, сообщил, что в первый день «по глупости» пошел на пляж без маски и других средств защиты и уже через сутки почувствовал недомогание. «К врачам не обращался, лежал дома, слезы, красные глаза, в носу и в горле першило, состояние как ОРЗ»,— сказал он. Мужчина уточнил, что респиратор получил дней через 10, так как на пляже выдавали только костюмы, маски и перчатки.

Волонтер Александр Величко подтвердил, что некоторые добровольцы получили интоксикацию, их число он не назвал. По его словам, одним из главных симптомов было слезотечение, также отмечались легкий кашель и «истерический смех». Позднее волонтеры начали покупать угольные респираторы, кто-то — противогазы, добавил он.

Разлив мазута в Черном море произошел 15 декабря после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Минтранс пообещал откачать мазут из кормовой части танкера «Волгонефть-239» до конца января. Минздрав Краснодарского края сообщал, что за месяц уборки мазута с пляжей к врачам обратились 146 человек.

Подробнее о том, как волонтеры спасают птиц, — в репортаже «Ъ» «В Черном море, в черной пене».