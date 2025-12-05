Волонтерское в движении

Эффективность добровольческих проектов, которые используются властями для воспитательной и просветительской работы с молодежью, обусловлена востребованностью волонтерства среди молодых людей и общим уважением россиян к этому институту. Об этом говорили политики и эксперты 4 декабря на мероприятиях, приуроченных к Международному дню добровольцев. При этом приоритеты в деятельности волонтеров могут меняться в зависимости от внешних факторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лучшие волонтерские проекты получают не только признание простых россиян, но и учрежденную властями премию «Мы вместе» (на фото)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Лучшие волонтерские проекты получают не только признание простых россиян, но и учрежденную властями премию «Мы вместе» (на фото)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Практики безвозмездной помощи и волонтерства закрепились в общественном сознании россиян, сообщила эксперт ВЦИОМа Мария Григорьева на круглом столе Экспертного института социальных исследований. Согласно обобщенным социологическим данным, об опыте оказания безвозмездной помощи заявили 78% опрошенных. Так, 36% помогали участникам СВО, 32% участвовали в субботниках, по 27% заботились о людях с ограниченными возможностями, пожилых и бездомных либо помогали бездомным животным (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа).

Непосредственно в волонтерские проекты вовлечены 36% от всех опрошенных и 49% — среди россиян от 18 до 24 лет. Декларируют готовность добровольно и безвозмездно помогать другим в свободное время 66% взрослых опрошенных и 74% самых молодых. При этом в желании, чтобы волонтерством занимались их дети или внуки, признался 81% респондентов, что свидетельствует о «безусловно позитивном» отношении граждан к этому институту, подчеркнула социолог: «Для людей это не странно и не необычно».

По словам председателя центрального штаба организации «Волонтеры Победы», депутата Госдумы Ольги Занко («Единая Россия»), волонтерство стало «одной из основ нашего народного единства», проникнув в разные слои общества и став «нормой жизни для многих в России». В этом году всплеск активности был связан в том числе с празднованием 80-летия Победы: организовывать юбилейные мероприятия помогали свыше 500 тыс. добровольцев, сообщила госпожа Занко. Попутно волонтерство стало «эффективным инструментом защиты исторической памяти», отметила она. Например, «Волонтеры Победы» перед любым мероприятием должны были «пройти исторический минимум» по теме Великой Отечественной войны, рассказала депутат: «Приходили и проводили обучение участники СВО, которые рассказывали, против чего они сражаются сегодня в зоне спецоперации».

О связи добровольчества и воспитания подробно поговорили в тот же день и в исполкоме «Единой России», где обсуждались планы работы партии с волонтерскими и молодежными НКО на 2026 год. Так, начальник главного штаба «Юнармии» Герой России Владислав Головин отметил, что движение «показывает выпускникам путь» через сотрудничество с «Волонтерами Победы» и «Молодой гвардией Единой России». Участники СВО, сообщил господин Головин, становятся наставниками, но часто «не могут работать с детьми из-за отсутствия допуска». «Нужны программы переобучения и переквалификации, чтобы они могли передавать реальный опыт в школах»,— предложил ветеран. Это даст бойцам мотивацию и «решит кадровый вопрос в воспитательной работе», уверен он.

Работу социально ориентированных НКО в целом, заметил руководитель центрального исполкома «Единой России», депутат Госдумы Александр Сидякин, государственными институтами заменить невозможно. Партийцы, по его словам, используют «всю инфраструктуру» для взаимодействия с добровольцами и стремятся к тому, «чтобы процессы шли без лишних проволочек». «Наши приоритеты могут меняться в зависимости от ситуации, будь то СВО, коронавирус, стихийные бедствия или ликвидация последствий наводнений и пожаров, но работа никогда не останавливается»,— заверил господин Сидякин.

Григорий Лейба