Пожертвованиям добавят цифры

Правительство РФ рассматривает проект двухлетнего плана по развитию благотворительности в России. Власти намерены расширять участие граждан и бизнеса в пожертвованиях через развитие цифровых платформ для обмена деньгами и вещами. В регионах будут развиваться сети фудшеринговых центров для раздачи нуждающимся еды, которую не удалось продать в магазинах. Готовится и новое законодательство, которое позволит гражданам, оказывающим финансовую помощь населению, получать налоговые вычеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минэкономики разработало план мероприятий по реализации в 2026–2027 годах правительственной концепции содействия развитию благотворительной деятельности, которая была утверждена еще в начале года. Список конкретных мер для расширения участия граждан и бизнеса в пожертвованиях уже внесен на рассмотрение в кабмин — “Ъ” ознакомился с документом.

Благотворительный сектор в РФ демонстрирует устойчивый рост. Если в 2020 году, по данным Минэкономики, общая сумма пожертвований социально ориентированным НКО со стороны юридических лиц составляла 10,4 млрд руб., то в 2023 году — уже 90,8 млрд руб., а по итогам 2025 года — 146 млрд руб. Тренд подтверждается и отчетностью по МСФО за 2025 год крупных компаний: пожертвования «Полюса» выросли с 34,7 млрд до 47,8 млрд руб., «Сбера» — с 19,4 млрд до 39 млрд руб., ВТБ — с 21,6 млрд до 26,4 млрд руб. Ряд компаний при этом стали жертвовать меньше: «Северсталь» сократила расходы на благотворительность с 4,8 млрд до 3,6 млрд руб., «СИБУР Холдинг» — с 4,5 млрд до 4,3 млрд руб. Общее число компаний, участвующих в благотворительности, выросло с 36 до 308 за пять лет.

Проект плана включает инициативы, направленные на устранение бюрократических препятствий и перевод в цифровой формат максимального числа процессов, связанных с осуществлением пожертвований. Минэкономики, в частности, собирается развивать платформу «Добро.рф», где волонтеры уже сегодня могут найти возможности для помощи, а организаторы — желающих помочь.

Портал планируется превратить в единое окно для всей благотворительной экосистемы. Там появится полноценная платформа для пожертвований, чтобы просто и безопасно переводить деньги в проверенные фонды. Также планируется создать сервис по координации обмена ресурсами, продуктами и товарами первой необходимости при ЧС.

Отдельный блок плана посвящен инфраструктуре. Речь идет о развитии сети «Добро.Центров» в городах и небольших поселках. Так называются общественные пространства, где любой желающий может получить консультацию о том, как стать волонтером, открыть свой социальный проект или получить грант. Такие пространства работают по единой методике, но адаптируются под нужды конкретного муниципалитета. В регионах также планируется развивать сеть фудшеринговых центров. Через такие центры распределяются качественные продукты, которые по каким-то причинам не попали на прилавки магазинов. Еду будут бесплатно раздавать нуждающимся.

Много внимания в документе уделяется повышению заинтересованности бизнеса в оказании помощи. Сегодня компании могут уменьшить налог на прибыль, если жертвуют деньги социально ориентированным НКО из реестра Минэкономики (в него входят 47 тыс. организаций).

Власти планируют проработать упрощенный порядок получения социальных налоговых вычетов и для граждан, а также изучить, как активнее вовлекать в благотворительные проекты малый и средний бизнес. Запланирована также подготовка методических рекомендаций для региональных властей и бизнеса. В них будет описано, как правильно выстраивать совместные социальные проекты и поддерживать исполнителей общественно полезных услуг.

Директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова обращает особое внимание на планы государства по развитию сети «Добро.Центров». Эти пространства, отмечает эксперт, уже стали неотъемлемой частью инфраструктуры добровольческой деятельности. Однако проведенный ВШЭ опрос руководителей таких пространств показал, что потенциал центров реализован не полностью.

Главным барьером, мешающим им эффективно выполнять свои функции, опрошенные называют недостаток финансирования. Заметной проблемой остается и недостаточная поддержка центров со стороны органов власти. О работе «Добро.Центров» в своем регионе знают только 9% россиян, еще четверть что-то слышали о них — это также показал опрос. Аналогичная ситуация, по словам госпожи Мерсияновой, наблюдается и с платформой «Добро.рф»: представление о ней имеют лишь треть интернет-пользователей. «Все это говорит о значительном потенциале роста и расширения экосистемы добровольчества, в том числе в цифровом формате»,— говорит эксперт.

Наталья Костарнова