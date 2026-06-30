Волонтеров попросят не выгорать

Федеральные власти определились, как будут развивать волонтерство до 2028 года,— соответствующий правительственный план разработало Минэкономразвития. Добровольцы будут совершенствовать свои навыки оказания медицинской помощи в зонах чрезвычайных ситуаций. За оказанную помощь волонтеры смогут получать баллы, которые можно будет обменивать на походы в музеи и кинотеатры. Власти также разработают рекомендации по психологической поддержке добровольцев для профилактики их эмоционального выгорания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Концепцию содействия развития добровольческой деятельности правительство утвердило в конце 2025 года. Документ ссылается на данные Росстата, согласно которым численность работающих с НКО волонтеров выросла в 2022–2024 годах с 3,2 млн до 4,8 млн человек, при этом вклад добровольчества в ВВП РФ увеличился с 597,4 млрд руб. в 2021 году до 1,3 трлн руб. Документ также ссылается на опрос ВЦИОМа, согласно которому 28% граждан уже занимаются добровольчеством и 67% планируют это делать в будущем. С помощью концепции кабмин хочет развивать «культуру добровольчества», расширять меры поддержки добровольцев и улучшать условия их работы. Через популяризацию волонтерства власти хотят формировать у граждан «традиционные российские духовно-нравственные ценности», включая милосердие, гуманизм, взаимопомощь и созидательный труд.

Теперь Минэкономразвития при участии Росмолодежи, МЧС, Минздрава, Минкультуры, ФМБА, других ведомств и организаций разработали план реализации концепции до 2028 года (есть в распоряжении “Ъ”). Он состоит из 46 мероприятий, поделенных на несколько блоков.

Общественная палата и российский Красный Крест, в частности, разработают методические рекомендации по психологической поддержке добровольцев. Эти рекомендации НКО смогут использовать для профилактики эмоционального выгорания добровольцев.

Минздрав, в свою очередь, разработает комплекс образовательных программ: специальные навыки в сфере медицины (в том числе по оказанию первой помощи) получат более 1 тыс. представителей различных НКО. Регионы совместно с МЧС проследят за подготовкой волонтеров, работающих в зоне чрезвычайных ситуаций.

На базе единой информационной системы «Добро.рф» власти намерены внедрить программу «материального и нематериального» поощрения добровольцев. Каждый зарегистрированный волонтер сможет накопить баллы (к примеру, за участие в ликвидации ЧС), которые затем можно будет использовать для бесплатного или льготного посещения кинотеатров, музеев, театров и концертов.

Минпросвещения включит вопросы, связанные с волонтерством и общественной работой, в школьный курс «Разговоры о важном». Пока не ясно, что конкретно будут рассказывать школьникам, но известно, что помогать в разработке материалов ведомству будет ассоциация «Добро.рф» и «Движение первых». Студентам также расскажут о важности участия в волонтерстве: соответствующие модули будут включены в образовательные программы РАНХиГСа.

Большой блок посвящен популяризации волонтерства среди населения. О деятельности волонтеров будут рассказывать в кино и компьютерных играх — формированием «позитивного образа» добровольцев займется в том числе Минкультуры.

В рамках плана регионам поручат присвоить улицам, кварталам и переулкам названия, связанные с добровольческой работой. Власти также намерены повышать популярность донорства за счет проведения специальных акций силами ФМБА и Росмолодежи. Соцфонд совместно с субъектами федерации будет развивать добровольчество среди граждан старшего поколения.

Часть мероприятий посвящена сотрудничеству российских волонтеров с международными организациями. МИД должен будет обеспечить их участие в деятельности ООН. Планируется также привлечь волонтеров из России к мероприятиям Международного года добровольцев, который проводит Генассамблея ООН.

После окончания согласований с ведомствами проект плана будет внесен на утверждение в правительство РФ.

Полина Мотызлевская, Иван Буранов