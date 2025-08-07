Волонтеры в Охотском море спасли от пластикового мусора 83 тюленя

Волонтеры освободили от пластикового мусора 83 тюленя в ходе экспедиции на остров Тюлений в Охотском море. Об этом сообщает клуб «Бумеранг», собравший из волонтеров группу помощи морским животным «Друзья океана». Экспедиция продолжалась девять дней.

Среди спасенных животных — 80 северных морских котиков и три новорожденных сивуча. Волонтеры освободили их от врезавшихся в тела веревок, сетей и пластикового мусора.

При работе с животными волонтеры использовали сачки и анестезию в соответствии с ветеринарными протоколами. «Анестезия позволила нам помогать даже сильно травмированным животным. Мы можем сделать операцию крупному животному, которого не удержать силами спасателей»,— говорится в сообщении клуба. Там отмечается, что анестезия использовалась при спасении 40% животных.

Полина Мотызлевская