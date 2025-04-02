Краснов: устранять последствия разлива мазута первыми начали волонтеры, а не МЧС

В Генпрокуратуре уделяется особое внимание борьбе с природными пожарами. По требованиям ведомства, рассказал в Совете федерации генпрокурор Игорь Краснов, в регионах закуплена недостающая техника, продлены маршруты патрулирования, организованы расчистки лесов, устройство противопожарных разрывов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Но принятых мер оказалось недостаточно. Площадь выгоревших территорий в Сибири и на Дальнем Востоке увеличилась с 4,5 млн до 7,7 млн га, чему во многом способствовали просчеты, допущенные со стороны региональных органов власти»,— отметил господин Краснов. В преддверии пожароопасного периода прокурорам поручено активизировать проверки готовности органов лесоохраны. Прокуратура, по его словам, «комплексно» отреагировала и на ситуацию, связанную с разливом нефтепродуктов в акватории Азовского и Черного морей.

Оперативный выезд на место показал, что к устранению последствий катастрофы первыми приступили волонтеры, а не силы МЧС и других ведомств. ЧС, как было отмечено на недавней коллегии надзорного ведомства, ожидает комплексная прокурорская проверка.

О том, как волонтеры устраняли последствия катастрофы,— в репортаже «Ъ» «В Черном море, в черной пене».

Николай Сергеев