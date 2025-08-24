В Краснодарском крае волонтеры выпустили птиц после реабилитации

В станице Запорожской Краснодарского края в природную среду выпустили шесть птиц, прошедших курс лечения и восстановления в реабилитационном центре в Анапе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края

Две утки-чомги находились на реабилитации с декабря 2024 года, после того как они испачкались мазутом в зоне разлива нефтепродуктов. Остальные спасенные морские птицы — два баклана и две чайки — были сильно истощены, но их случаи не были связаны с загрязнением берега нефтепродуктами. Пернатых вылечили и подкормили, и теперь они полностью готовы к самостоятельной жизни.

Экологическое бедствие на побережье Черного моря стало результатом крушения двух танкеров «Волгонефть», перевозивших крупные партии нефтепродуктов. От загрязнения мазутом большое количество морских птиц погибло на месте, около 8 тыс. было доставлено в реабилитационные центры, однако в целом количество выживших не превышает 15–20%, утверждает краснодарский эколог Евгений Витишко. Очистки оперения от нефтепродуктов бывает недостаточно, так как мазут попадает в пищеварительную систему птицы.

Анна Перова, Краснодар