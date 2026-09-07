Подмосковье предлагает бесплатно пускать машины волонтеров на платные трассы

Правительство Московской области опубликовало проект постановления, допускающего бесплатный проезд автомобилей волонтеров по платным трассам регионального и межмуниципального значения. Бесплатно смогут проехать любые транспортные средства волонтеров (за исключением автопоездов), перевозящие гуманитарные грузы в ДНР, ЛНР, Крым, Краснодарский край, Запорожскую область и другие районы проведения спецоперации.

Льготу предлагают ввести для автомобилей как частных лиц, так и для юридических. Для ее получения необходимо обратиться с заявкой в подмосковный минтранс, указав владельца гуманитарного груза и его контакты, массу груза, перевозчика и данные транспортного средства, включая его собственника, марку, регистрационные данные и номер госзнака. Кроме того, в заявке должен быть обозначен маршрут поездки с указанием данных платной автодороги и периодичности таких поездок. Судя по тексту документа, схожий порядок бесплатного проезда по платным трассам сейчас действует в Подмосковье для школьных автобусов.

В подмосковном минтрансе уточнили “Ъ”, что сейчас в области эксплуатируется лишь одна платная трасса регионального значения — Мытищинская скоростная хорда (прежнее рабочее название — Виноградово—Болтино—Тарасовка). Напомним, что на прошлой неделе подмосковные власти запустили движение по Южно-Лыткаринской автодороге. Возведенная за четыре года 45-километровая трасса представляет собой юго-восточной дублер МКАД, проходящий на расстоянии 5–10 км от Москвы. Шоссе строилось по концессионному соглашению с частным инвестором, поэтому в конце года проезд по дороге станет платным.

С 2024 года гуманитарные грузы в зону СВО и приграничные регионы также можно будет бесплатно провозить по платным трассам госкомпании «Автодор». В комитете Госдумы по молодежной политике приводили данные о том, что с момента запуска программы было оформлено более 365 тыс. проездов.

Иван Тяжлов