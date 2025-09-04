Жизненная потребность помогать

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протоиерей Михаил Потокин

У благотворительности есть две стороны.

Во-первых, это сфера общественной деятельности: социальные программы государства, разных организаций, Церкви. Так мы вместе заботимся о людях, которые попали в беду и нуждаются в помощи.

Но есть и другая сторона — личная. Когда человеку помогает конкретный человек. В основном такая благотворительность не афишируется — и это справедливо. Евангелие указывает на такой способ благотворительности как на самый полезный и плодотворный для души. В каком-то смысле благотворительность и направлена прежде всего на помощь духовную: удовлетворение одной из важнейших жизненных потребностей — помогать. Известно: когда мы отдаем, то получаем больше. Да, мы тратим время, материальные ресурсы, но взамен получаем душевное спокойствие, мир, тишину — и внутренний ответ на вопросы о том, кто мы, зачем здесь живем, в чем заключается цель нашей жизни. Эти вопросы далеко не праздные — мы можем их откладывать, но рано или поздно они возникнут.

Многие люди известны не только своими достижениями в науке или литературе, но и тем, что они занимались частной благотворительностью.

Например, Антон Чехов лечил крестьян в своем подмосковном имении Мелихово, безвозмездно помогал во время эпидемии холеры, принимал больных в каторжных лазаретах на Сахалине. Будучи в Крыму, он помогал туберкулезным больным. Хотя по его произведениям сразу и не скажешь, что этот человек лично участвовал в таких больших делах.

Можем вспомнить и Николая Гоголя. Когда он скончался, его собственное имущество стоило меньше 50 рублей. Самое дорогое из принадлежавшего ему — это часы Александра Пушкина, подаренные Жуковским, где стрелки показывали время смерти Александра Сергеевича. Зато Гоголь создал на свои средства фонд помощи нуждающимся студентам Московского университета. Поручая организацию этой помощи Сергею Аксакову, он писал: «Имя дающего должно быть навсегда скрыто…»

Художник Архип Куинджи, профессор Императорской академии художеств, также поддерживал нуждающихся студентов и помогал в организации их выставок. На свои средства он вывез учеников за границу для знакомства с образцами мирового искусства.

Мы знаем много меценатов, благотворителей, которые строили дома призрения, больницы. В этом деле активно участвовали представители Церкви. Например, святой праведный Иоанн Кронштадтский организовал дом трудолюбия в Кронштадте «для искоренения лености, праздности, тунеядства и пьянства».

Благотворительность мы можем определить как жизнь не для себя — делание чего-то для других.

Хотя наше время часто характеризуют как наиболее эгоистичное, большую надежду дает тот факт, что в людях не исчезает желание помогать. И мы благодарим всех, кто участвует в благотворительности — самой разной. А тех, кто пока не принял такого решения, призываю начать. Этот опыт нужно получить, потому что именно личный опыт — самый убедительный для выбора такого пути.

Сегодня добровольцы Русской православной церкви помогают в зоне вооруженного конфликта России и Украины. Восстанавливают разрушенные дома нуждающихся мирных жителей, кормят пожилых, ухаживают за больными в госпиталях. И среди этих добровольцев — самые разные люди. Юристы международного уровня, программисты, сантехники, спортсмены… Потому что на всякое доброе дело в душе обязательно появляется важный ответ. В какой-то момент нужно решиться и сказать себе: «Да, и я попробую». Тогда особых призывов для того, чтобы стать одним из тех, кто помогает, уже не потребуется.