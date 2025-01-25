Правительство расширило сферы взаимодействия волонтеров с властью

Правительство расширило список видов волонтерской деятельности, которая может проводиться во взаимодействии с органами власти. В перечень добавили два новых направления, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Первое направление включает охрану окружающей среды, деятельность на особо охраняемых природных территориях, сбережение объектов животного и растительного мира, а также предотвращение нарушений природоохранного законодательства. Второе направление — профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение «социально опасных форм поведения» россиян.

Постановление подписано в рамках плана по реализации Концепции содействия развитию добровольчества в России, утвержденной в феврале 2024 года. Власти рассчитывают, что к 2030-му не менее 45% молодых людей будут вовлечены в добровольческую и общественную деятельность, а число волонтеров превысит 20 млн.

Список видов волонтерской деятельности, которая может вестись при взаимодействии с государством, впервые ввели в 2018 году. Изначально в него входило четыре направления работы, касающиеся содействия в оказании медпомощи, социальных услуг, защите населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.