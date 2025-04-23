Волонтерский штаб начнет работать в Киржачском районе

В Киржачском районе Владимирской области, где произошла детонация боеприпасов, начнет работать волонтёрский штаб. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

«К оказанию поддержки местному населению готовы подключиться общественники и неравнодушные предприниматели»,— написал Александр Авдеев.

Помощь пострадавшим также окажут представители Владимирской епархии. Сообщается, что в пункты временного размещения для духовной поддержки уже направили священнослужителей Киржачского благочиния.

22 апреля недалеко от населенного пункта Барсово начались взрывы боеприпасов на складе в воинской части. В Киржачском районе объявлен режим ЧС. Эвакуированы семь населенных пунктов и 12 дачных поселков. Их разместили в пункте временного размещения (ПВР). Как заявило Минобороны, взрыв на складе с боеприпасами произошел из-за нарушения требований безопасности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Киржач под обстрелом».